Apple Music festeggia l'estate con 3 mesi gratis per chi si iscrive la prima volta

Qual è una delle attività preferite durante l’estate? Ascoltare la musica a tutte le ore del giorno, così come andare ai concerti. Ecco perché la nuova offerta di Apple Music potrebbe interessare tante persone: per chi si iscrive per la prima volta al servizio potrà riscattare un periodo di prova gratuito di 3 mesi, con accesso completo a più di 100 milioni di brani e tutte le funzionalità disponibili per gli abbonati.

L’offerta si rivolge dunque a tutti coloro che sottoscriveranno per la prima volta Apple Music, ma c’è un altro dettaglio da considerare: la casa di Cupertino ci tiene a precisare che l’offerta è valida solo se attivata su iPhone, questo perché Apple Music è disponibile anche sui device Android oltre che su computer.

Come riscattare 3 mesi gratis di Apple Music

Il riscatto di 3 mesi gratuiti di Apple Music avviene completando l’iscrizione al servizio per la prima volta su iPhone. Dopo che ci si collega alla pagina raggiungibile tramite il link qui sotto: l’offerta dovrebbe comparire al momento dell’apertura della pagina. In caso contrario, è possibile recuperarla tramite la scheda Home. Infine, per completare l’attivazione basterà toccare su Accetta ora.

Ogni giorno il catalogo si arricchisce di nuove uscite, sia italiane che internazionali. Tra le novità di maggior rilievo dell’ultima settimana segnaliamo Sto bene al mare, il nuovo singolo estivo di Marco Mengoni con Rkomi e Sayf.

Restando in campo nazionale, è da ascoltare anche Sesso debole, la novità per l’estate di Elisa, di recente esibitasi in concerto a San Siro insieme ad altri giganti della musica pop italiana come Giorgia e Jovanotti. La cantautrice friulana continua inoltre ad essere tra le artiste più ascoltare grazie al singolo Nonostante tutto cantato con Cesare Cremonini e uscito circa un mese fa.