Amazon Music: il meglio della musica con audio spaziale, gratis per 30 giorni

Hai sentito già parlare di Amazon Music? Probabilmente si, ma siamo qui per dirti principalmente due cose. La prima è che si tratta di una delle piattaforme di streaming musicale migliori in assoluto. Secondo: puoi usarla gratuitamente per 30 giorni grazie alla prova free.

Solo così potrai testare in maniera totalmente gratis le caratteristiche di Amazon Music, dal catalogo di oltre 100 milioni di brani alla qualità dell’audio in HD e spaziale. Oltre ai podcast e alle playlist. Il tutto senza pubblicità, con skip illimitati e possibilità di scaricare i contenuti.

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Una delle principali caratteristiche di questa piattaforma è la qualità sonora: l’audio in alta definizione è accompagnato dall’avvolgente audio spaziale. Sembrerà come essere in studio ad ascoltare il tuo artista preferito.

Tutti i più popolari podcast del momento sono su Amazon Music, così come gli audiolibri: ne puoi scegliere uno al mese tra gli oltre 350.000 disponibili. Da menzionare anche le playlist curate da esperti.

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