Apple Music: ascolta 100 milioni di brani GRATIS per 1 mese

Apple Music è la piattaforma di musica in streaming della mela morsicata che offre più di 100 milioni di canzoni e 30.000 playlist, zero pubblicità, audio spaziale e tante interessanti funzioni anche offline. Puoi provarlo gratis per 1 mese e poi decidere se confermare l’abbonamento a 10,99 euro al mese. In alternativa, se acquisti un dispositivo Apple, puoi avere addirittura 6 mesi gratis.

Apple Music gratis: cosa offre la piattaforma

Apple Music ti mette subito a disposizione oltre 100 milioni di brani: hai la libertà di ascoltarli in streaming o anche offline, seguire i testi delle canzoni in tempo reale, installare l’app su diversi dispositivi e ricevere sempre consigli personalizzati con playlist curate a seconda delle tue abitudini di ascolto.

Il formato lossless e l’audio spaziale ti assicurano un suono dalla qualità senza precedenti, mentre sfrutti funzioni divertenti come la possibilità di mettere in piedi un vero e proprio karaoke con Apple Music Sing o di esplorare il più grande catalogo di musica classica al mondo con Apple Music Classical, inclusa nel tuo abbonamento senza costi aggiuntivi.

Una volta terminata la prova puoi scegliere se abbonarti e sfruttare tutte le funzioni: piano studenti a 5,99 euro al mese, piano individuale a 10,99 euro al mese e piano Famiglia a 16,99 euro al mese. Intanto però ti suggeriamo di provarlo gratis per 1 mese e poi decidere: Apple Music sarà davvero in grado di stupirti.