Apple Music: ascolta le ultime uscite gratis per 1 mese...o 3 mesi se hai un iPhone

Apple Music è la piattaforma di streaming musicale della casa della mela morsicata con cui accedere a oltre 100 milioni di brani senza pubblicità. Avrai la possibilità di provare le meraviglie dell’audio spaziale e della definizione lossless per una qualità del suono semplicemente mozzafiato.

Puoi provare l’app gratuitamente per un mese senza impegno, ma se non hai mai sottoscritto un abbonamento e hai un iPhone la prova si “allunga” fino a 3 mesi.

Con Apple Music avrai anche la possibilità di “cantare” le tue canzoni preferite con la funzione karaoke “Apple Music Sing“, accedere a interviste e concerti LIVE in esclusiva e ascoltare tutto su qualsiasi dispositivo, non solo Apple, anche offline.

Il catalogo della piattaforma è veramente ampio e adesso potrai subito ascoltare ultime importanti uscite come:

Maschio di Annalisa

di Annalisa Crudele di Salmo

di Salmo Piangere a 90 di Blanco

di Blanco Stupido di Gazzelle

di Gazzelle Viennarì di Liberato

di Liberato Notti Brave Amarcord di Carl Brave

…e molte altre ancora. Per attivare la tua prova gratuita di Apple Music ti basterà accedere con il tuo ID Apple o crearne uno se non ce l’hai. Come detto, se hai un iPhone e non hai mai usato la piattaforma ti consigliamo di attivare la promozione direttamente dal tuo smartphone in modo che i mesi di prova diventino addirittura 3. Poi, potrai decidere se rinnovare a 10,99 euro al mese oppure disdire.