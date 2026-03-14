Apple Music con lossless e Dolby Atmos: come attivare l'audio 3D gratis

Poche piattaforme possono offrire qualità lossless e Dolby Atmos con audio spaziale a un prezzo eccellente. Una sola ti offre questo, e oltre 100 milioni di brani, gratis: parliamo di Apple Music, che ora offre in via promozionale un mese di accesso senza costi aggiuntivi alla propria piattaforma streaming musicale a tutti i nuovi abbonati.

Come attivare l’audio 3D e qualità lossless in Apple Music

Apple Music supporta la tecnologia Dolby Atmos, in grado di rendere l’ascolto molto più immersivo lavorando in sinergia con l’audio spaziale. Cosa cambia? A differenza del classico suono stereo, questi viene distribuito in modo tridimensionale, dando l’impressione che la musica arrivi da ogni direzione. È disponibile su migliaia di brani del catalogo Apple Music.

Attivare la funzione è semplice per chi già utilizza dispositivi Apple. Con cuffie Apple o Beats compatibili, la riproduzione in Dolby Atmos si attiva automaticamente quando disponibile. Chi utilizza altre cuffie può invece attivare manualmente l’opzione entrando nelle impostazioni dell’app e selezionando la voce audio 3D nelle preferenze musicali. La funzione è disponibile su iPhone, iPad, Mac e Apple TV 4K con l’ultima versione dell’app Apple Music.

Un’altra chicca di Apple Music è l’audio lossless, che mantiene intatti tutti i dati della registrazione in modo tale che la qualità del suono risulti molto più fedele rispetto ai classici file compressi che vengono utilizzati sulle piattaforme streaming. Il servizio include sia modalità lossless fino a 48 kHz, sia la versione Hi-Res lossless che può arrivare fino a 192 kHz.

Per attivare questa modalità basta entrare nelle impostazioni dell’app Apple Music e selezionare la voce qualità audio. Da qui è possibile scegliere tra Lossless e Hi-Res Lossless per l’ascolto tramite rete Wi-Fi o dati mobili. Va ricordato che la qualità più elevata richiede maggiore banda e, nel caso della modalità Hi-Res, anche un convertitore digitale-analogico esterno per sfruttarne appieno il potenziale.

Apple Music è compatibile con iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, HomePod e Apple TV, ma anche Windows, Android, smart TV e altoparlanti intelligenti come Sonos o Amazon Echo. Prova Apple Music e accedi gratis a tutti i servizi avanzati del servizio. Dopo un mese, l’abbonamento si rinnova automaticamente a 10,99 euro al mese, ma puoi sempre annullare prima del rinnovo così da non dover pagare nulla.

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* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.