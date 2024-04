Con Apple Music hai contenuti ILLIMITATI a PREZZO SHOCK

Con Apple Music hai un nuovo compagno di giornate per passare il tempo ascoltando tutta la musica e i podcast che vuoi. A un prezzo shock, oggi accedi al suo ricco catalogo di contenuti illimitati e sempre senza pubblicità. Abbonati subito, per te 1 mese gratis. Fai subito la prova di questo incredibile servizio che non è solo un semplice fornitori di brani musicali.

Tra grandi classici e pazzesche novità, hai più di 100 milioni di canzoni disponibili all’ascolto sia online che offline. Inoltre, senza dover far troppa fatica a cercare la tua musica preferita, puoi ascoltare oltre 30mila playlist già disponibili. Più utilizzi questa applicazione e più le playlist rispecchieranno le tue preferenze e i tuoi gusti, proponendoti contenuti che ti piacciono tanto.

La grande qualità del suono con Apple Music è indiscussa. Perfetta sui tuoi dispositivi Apple, è compatibile anche con la tecnologia Audio Spaziale. Ogni brano diventa così unico e irripetibile, coinvolgendoti al massimo e portandoti al centro della musica. Addirittura puoi anche partecipare in modo attivo all’ascolto grazie ad Apple Music Sing che ti permette di seguire il testo in tempo reale.

Apple Music: Taylor Swit e tantissimi nuovi album disponibili

Dal 19 aprile 2024, su Apple Music, è disponibile all’ascolto per tutti gli abbonati il nuovo album di Taylor Swift intitolato “The Tortured Poets Department“. Per poter ascoltare questa e tantissime altre novità arrivate a catalogo devi scegliere la piattaforma di streaming musicale di Casa Cupertino. Abbonati subito, per te 1 mese gratis.

Infatti, tutti i nuovi iscritti hanno diritto a 1 mese di prova gratis di tutti i contenuti, senza limiti e senza pubblicità per sempre. E se hai acquistato un nuovo dispositivo Apple i mesi di prova gratuita diventano 6. Cosa stai aspettando? Approfitta subito di questo servizio per avere a portata di orecchie uno dei più grandi cataloghi di musica al mondo.