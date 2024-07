Apple Music è gratis per 3 mesi: come accedere alla promo

Apple Music è uno dei principali servizi di streaming dedicati al mondo della musica ed è accessibile con l’attivazione di un abbonamento da 10,99 euro al mese. Ci sono due opzioni per sfruttare il servizio a costo zero.

Per usare gratis Apple Music è possibile attivare la promo gratuita di 1 mese, riservata ai nuovi utenti che si iscrivono per la prima volta, oppure accedere alla promo per avere 3 mesi gratis.

Questa promo è disponibile per chi acquista un nuovo iPhone, iPad, Mac, Apple TV o dispositivo audio compatibile (l’elenco è riportato di seguito). Completata la configurazione del dispositivo (o l’abbinamento a un prodotto Apple via Bluetooth per i dispositivi Apple) sarà possibile riscattare la promo dall’app di Apple Music.

Ci sono 90 giorni di tempo dalla prima configurazione del dispositivo per accedere subito all’offerta. Per verificare la possibilità di attivare la promo basta visitare Apple Music premendo sul box qui di sotto.

Apple Music è gratis per 3 mesi: ecco la promo

Per avere Apple Music gratis per 3 mesi è sufficiente rispettare una di queste condizioni:

aver acquistato un nuovo iPhone, iPad, Mac o Apple TV

aver acquistato un dispositivo audio in quest’elenco: AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, HomePod, HomePod mini, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Beats Studio Buds +, Beats Studio Pro, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Solo 4 e Beats Solo Buds; il dispositivo dovrà poi essere abbinato a un iPhone o a un iPad

Completata la prima configurazione del dispositivo (o il primo abbinamento via Bluetooth), sarà possibile riscattare i 3 mesi gratis di Apple Music direttamente dall’app. In alternativa, è sempre possibile richiedere la prova gratuita di un mese. Al termine del periodo gratuito, il servizio si rinnoverà al costo di 10,99 euro al mese, senza vincoli di alcun tipo.