Apple Music è GRATIS per 30 giorni: provalo subito

Apple Music è il servizio che ti permette di accedere a oltre 100 milioni di brani senza pubblicità e con qualità audio suprema.
Apple Music è la piattaforma streaming della mela morsicata con cui accedere a un immenso catalogo di oltre 100 milioni di brani con la qualità del suono garantita dall’audio spaziale con Dolby Atmos e riproduzione in definizione lossless che conserva ogni dettaglio delle registrazioni originali. Hai la possibilità di provarlo gratis per un mese.

Attiva Apple Music

Tra le tante funzioni a tua disposizione avrai Apple Music Sing, con cui trasformare il tuo dispositivo in un piccolo karaoke con testi che scorrono in tempo reale e la possibilità di regolare la voce originale per decidere quanto coprirla. Inoltre, avrai accesso a interviste esclusive, concerti live e programmi radio originali.

La piattaforma è disponibile su tutti i tuoi dispositivi, da iPhone a Android, da Mac a PC, fino a console e smart speaker, con la possibilità di scaricare i brani e ascoltarli anche offline. Tra le altre cose, sono presenti playlist curate da esperti, suggerimenti personalizzati e stazioni radio sempre attive.

Apple Music mette insieme qualità, varietà, innovazione e tanta passione e amore per la musica. Provala adesso gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.

Pubblicato il 29 set 2025

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
29 set 2025
