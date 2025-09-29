Apple Music è GRATIS per 30 giorni: provalo subito

Apple Music è la piattaforma streaming della mela morsicata con cui accedere a un immenso catalogo di oltre 100 milioni di brani con la qualità del suono garantita dall’audio spaziale con Dolby Atmos e riproduzione in definizione lossless che conserva ogni dettaglio delle registrazioni originali. Hai la possibilità di provarlo gratis per un mese.

Tra le tante funzioni a tua disposizione avrai Apple Music Sing, con cui trasformare il tuo dispositivo in un piccolo karaoke con testi che scorrono in tempo reale e la possibilità di regolare la voce originale per decidere quanto coprirla. Inoltre, avrai accesso a interviste esclusive, concerti live e programmi radio originali.

La piattaforma è disponibile su tutti i tuoi dispositivi, da iPhone a Android, da Mac a PC, fino a console e smart speaker, con la possibilità di scaricare i brani e ascoltarli anche offline. Tra le altre cose, sono presenti playlist curate da esperti, suggerimenti personalizzati e stazioni radio sempre attive.

Apple Music mette insieme qualità, varietà, innovazione e tanta passione e amore per la musica. Provala adesso gratis.