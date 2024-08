Apple Music è gratis per 6 mesi: come funziona l'offerta

È il momento giusto per iniziare a usare Apple Music. Il servizio di streaming musicale di Apple, infatti, è ora disponibile con una prova gratuita di 6 mesi. Per poter riscattare la promo è sufficiente avere un dispositivo audio idoneo (l’elenco è riportato di seguito) oppure un iPhone idoneo (aggiornabile all’ultima versione di iOS e acquistato da Apple o da un rivenditore autorizzato). Per verificare la disponibilità della proprio per il proprio ID Apple è sufficiente accedere all’app di Apple Music, tramite il box qui di sotto.

6 mesi di Apple Music: come sfruttare la promozione

Ci sono due modi per accedere alla promozione e ottenere 6 mesi gratis di Apple Music.

La prima opzione è legata al possesso di un dispositivo audio compatibile con la promozione. L’elenco di dispositivi compatibili è il seguente:

AirPods Pro, AirPods (seconda e terza generazione), AirPods Max, HomePod, HomePod mini, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Studio Buds + o Beats Studio Pro

Il dispositivo deve essere connesso a un iPhone o ad un iPad e l’utente, per ottenere 6 mesi gratis, deve accedere all’app di Apple Music dal proprio iPhone o iPad.

Il secondo modo per accedere alla promo è avere un nuovo iPhone, aggiornabile all’ultima versione del sistema operativo. In questo caso, basta accedere all’app di Apple Music dallo smartphone per richiedere 6 mesi di Apple Music gratis.

Chi non rientra nei requisiti previsti dalla promozione, può richiedere la prova gratuita di un mese per Apple Music, riservata ai nuovi utenti che non hanno mai utilizzato il servizio, oppure attivare un abbonamento al costo di 10,99 euro al mese. Per verificare la disponibilità della promozione per il proprio ID Apple basta premere sul box qui di sotto.