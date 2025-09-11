 Apple Music è gratuito per 1 mese intero per nuovi utenti Apple e non solo: scopri di più
Se sei un nuovo utente Apple, hai diritto a 30 giorni gratis di Apple Music. Oltre 100 milioni di brani, audio spaziale e nessuna pubblicità.
Se sei un nuovo utente Apple, hai diritto a 30 giorni gratis di Apple Music. Oltre 100 milioni di brani, audio spaziale e nessuna pubblicità.

Sei nuovo nel magico mondo di Apple Music? Allora sappi che hai un biglietto VIP d’ingresso: 30 giorni di musica gratis, ma solo per i nuovi utenti Apple. In pratica, un mese intero per trasformare ogni stanza di casa tua in una discoteca, senza spendere nemmeno un cent.

Prova Apple Music per 1 mese

Apple Music  il meglio che puoi desiderare

  • Un mare di musica: più di 100 milioni di brani a disposizione, dal pop ai grandi classici.

  • Audio spaziale: sentirai le canzoni come se fossi al centro di un palco… anche se in realtà sei in pigiama sul divano.

  • Testi sincronizzati: così finalmente smetterai di inventarti le parole di quella hit anni ‘90.

  • Zero pubblicità: nessuno rovinerà il tuo falsetto improvvisato.

  • Offline mode: scarichi e ascolti anche senza Wi-Fi (perfetto per i viaggi in treno o i vicini che rubano la rete).

Semplice: se non hai mai usato Apple Music prima, puoi provarlo gratis per 30 giorni. Nessuna scusa, solo musica illimitata senza pagare. Finito il mese, decidi tu se restare o mollare: non ci sono catene né drammi da soap opera. Dopo il periodo gratuito, puoi decidere di tenere il servizio per 10,99€ al mese per il piano individuale. Attivare la prova gratuita è più semplice che scegliere la pizza il sabato sera. Ti basta:

  1. Aprire l’app Apple Music sul tuo dispositivo Apple (o scaricarla da Android se sei ribelle).

  2. Accedere con il tuo ID Apple.

  3. Selezionare l’opzione di 30 giorni gratis per i nuovi utenti.

  4. Premere play e iniziare a bombardare di note chiunque viva con te.

In meno di un minuto sei già dentro, senza complicazioni, moduli da firmare o codici segreti da decifrare. Se sei un nuovo utente Apple, non lasciarti sfuggire l’occasione, anche perché è automatica: 30 giorni di Apple Music gratis sono la scusa perfetta per testare playlist infinite, podcast, audio spaziale e cantare a squarciagola senza rimpianti. Tanto, per un mese, non ti costa nulla.

Prova Apple Music per 1 mese

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.

Pubblicato il 11 set 2025

Roberta Bonori
Pubblicato il
11 set 2025
