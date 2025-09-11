Apple Music è gratuito per 1 mese intero per nuovi utenti Apple e non solo: scopri di più

Sei nuovo nel magico mondo di Apple Music? Allora sappi che hai un biglietto VIP d’ingresso: 30 giorni di musica gratis, ma solo per i nuovi utenti Apple. In pratica, un mese intero per trasformare ogni stanza di casa tua in una discoteca, senza spendere nemmeno un cent.
Apple Music il meglio che puoi desiderare
-
Un mare di musica: più di 100 milioni di brani a disposizione, dal pop ai grandi classici.
-
Audio spaziale: sentirai le canzoni come se fossi al centro di un palco… anche se in realtà sei in pigiama sul divano.
-
Testi sincronizzati: così finalmente smetterai di inventarti le parole di quella hit anni ‘90.
-
Zero pubblicità: nessuno rovinerà il tuo falsetto improvvisato.
-
Offline mode: scarichi e ascolti anche senza Wi-Fi (perfetto per i viaggi in treno o i vicini che rubano la rete).
Semplice: se non hai mai usato Apple Music prima, puoi provarlo gratis per 30 giorni. Nessuna scusa, solo musica illimitata senza pagare. Finito il mese, decidi tu se restare o mollare: non ci sono catene né drammi da soap opera. Dopo il periodo gratuito, puoi decidere di tenere il servizio per 10,99€ al mese per il piano individuale. Attivare la prova gratuita è più semplice che scegliere la pizza il sabato sera. Ti basta:
-
Aprire l’app Apple Music sul tuo dispositivo Apple (o scaricarla da Android se sei ribelle).
-
Accedere con il tuo ID Apple.
-
Selezionare l’opzione di 30 giorni gratis per i nuovi utenti.
-
Premere play e iniziare a bombardare di note chiunque viva con te.
In meno di un minuto sei già dentro, senza complicazioni, moduli da firmare o codici segreti da decifrare. Se sei un nuovo utente Apple, non lasciarti sfuggire l’occasione, anche perché è automatica: 30 giorni di Apple Music gratis sono la scusa perfetta per testare playlist infinite, podcast, audio spaziale e cantare a squarciagola senza rimpianti. Tanto, per un mese, non ti costa nulla.
* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.