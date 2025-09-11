Apple Music è gratuito per 1 mese intero per nuovi utenti Apple e non solo: scopri di più

Sei nuovo nel magico mondo di Apple Music? Allora sappi che hai un biglietto VIP d’ingresso: 30 giorni di musica gratis, ma solo per i nuovi utenti Apple. In pratica, un mese intero per trasformare ogni stanza di casa tua in una discoteca, senza spendere nemmeno un cent.

Apple Music il meglio che puoi desiderare

Un mare di musica : più di 100 milioni di brani a disposizione, dal pop ai grandi classici.

Audio spaziale : sentirai le canzoni come se fossi al centro di un palco… anche se in realtà sei in pigiama sul divano.

Testi sincronizzati : così finalmente smetterai di inventarti le parole di quella hit anni ‘90.

Zero pubblicità : nessuno rovinerà il tuo falsetto improvvisato.

Offline mode: scarichi e ascolti anche senza Wi-Fi (perfetto per i viaggi in treno o i vicini che rubano la rete).

Semplice: se non hai mai usato Apple Music prima, puoi provarlo gratis per 30 giorni. Nessuna scusa, solo musica illimitata senza pagare. Finito il mese, decidi tu se restare o mollare: non ci sono catene né drammi da soap opera. Dopo il periodo gratuito, puoi decidere di tenere il servizio per 10,99€ al mese per il piano individuale. Attivare la prova gratuita è più semplice che scegliere la pizza il sabato sera. Ti basta:

Aprire l’app Apple Music sul tuo dispositivo Apple (o scaricarla da Android se sei ribelle). Accedere con il tuo ID Apple. Selezionare l’opzione di 30 giorni gratis per i nuovi utenti. Premere play e iniziare a bombardare di note chiunque viva con te.

In meno di un minuto sei già dentro, senza complicazioni, moduli da firmare o codici segreti da decifrare. Se sei un nuovo utente Apple, non lasciarti sfuggire l’occasione, anche perché è automatica: 30 giorni di Apple Music gratis sono la scusa perfetta per testare playlist infinite, podcast, audio spaziale e cantare a squarciagola senza rimpianti. Tanto, per un mese, non ti costa nulla.