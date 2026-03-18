 Apple Music è l'alternativa che cercavi a Spotify: riscatta un mese gratis
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Apple Music è l'alternativa che cercavi a Spotify: riscatta un mese gratis

Se sei un nuovo utente Apple Music, puoi accedere all'intero catalogo con oltre 100 milioni di brani senza pubblicità gratis per un mese.
Apple Music è l'alternativa che cercavi a Spotify: riscatta un mese gratis
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Se sei un nuovo utente Apple Music, puoi accedere all'intero catalogo con oltre 100 milioni di brani senza pubblicità gratis per un mese.

Cerchi un’alternativa a Spotify, che costi meno e che offra gli stessi – se non più – vantaggi? Apple Music è la soluzione: se sei un nuovo utente, il primo mese è gratuito. Poi, a seconda del piano scelto, l’abbonamento si rinnova a partire da 10,99 euro al mese. Apple Music include un catalogo di oltre 100 milioni di brani, con tecnologia Dolby Atmos e qualità lossless. Ecco come aderire alla promozione.

Riscatta il tuo mese di prova gratuita

Streaming senza limiti, con qualità premium

Apple Music offre un enorme catalogo senza nessuna pubblicità, ricco di playlist, album e stazioni radio. Diversi i piani disponibili: c’è quello Individuale a 10,99 euro, oppure quello Famiglia a 16,99 euro. In ogni caso, hai a disposizione un mese di prova gratuito e puoi sempre disdire in qualsiasi momento prima del rinnovo, senza vincoli.

Tra i vantaggi di Apple Music segnaliamo il supporto all’audio spaziale con Dolby Atmos e alla qualità lossless: tecnologie che permettono di ascoltare la musica con profondità e nitidezza nettamente superiori rispetto ai classici standard, per un’esperienza ancora più immersiva.

Abbonati a Apple Music: primo mese gratis

La piattaforma, inoltre, ti permette di accedere a contenuti esclusivi, come interviste, concerti dal vivo e programmi radio, nonché a playlist realizzate su misura per te, la funzione Apple Music Sing che trasforma l’app in un vero e proprio karaoke digitale e le playlist collaborative per ascoltare musica insieme ai propri amici.

Apple Music è disponibile di default su tutti i dispositivi Apple (quindi iPhone, iPad, Mac e Apple Watch), ma è disponibile anche su Android, Windows, smart TV, console e dispositivi audio come Amazon Echo e Google Nest. Se cercavi un’alternativa ai rincari di Spotify, l’hai trovata: prova Apple Music gratis per un mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.

Pubblicato il 18 mar 2026

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Eleonora Busi
Pubblicato il
18 mar 2026
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