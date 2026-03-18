Apple Music è l'alternativa che cercavi a Spotify: riscatta un mese gratis

Cerchi un’alternativa a Spotify, che costi meno e che offra gli stessi – se non più – vantaggi? Apple Music è la soluzione: se sei un nuovo utente, il primo mese è gratuito. Poi, a seconda del piano scelto, l’abbonamento si rinnova a partire da 10,99 euro al mese. Apple Music include un catalogo di oltre 100 milioni di brani, con tecnologia Dolby Atmos e qualità lossless. Ecco come aderire alla promozione.

Streaming senza limiti, con qualità premium

Apple Music offre un enorme catalogo senza nessuna pubblicità, ricco di playlist, album e stazioni radio. Diversi i piani disponibili: c’è quello Individuale a 10,99 euro, oppure quello Famiglia a 16,99 euro. In ogni caso, hai a disposizione un mese di prova gratuito e puoi sempre disdire in qualsiasi momento prima del rinnovo, senza vincoli.

Tra i vantaggi di Apple Music segnaliamo il supporto all’audio spaziale con Dolby Atmos e alla qualità lossless: tecnologie che permettono di ascoltare la musica con profondità e nitidezza nettamente superiori rispetto ai classici standard, per un’esperienza ancora più immersiva.

La piattaforma, inoltre, ti permette di accedere a contenuti esclusivi, come interviste, concerti dal vivo e programmi radio, nonché a playlist realizzate su misura per te, la funzione Apple Music Sing che trasforma l’app in un vero e proprio karaoke digitale e le playlist collaborative per ascoltare musica insieme ai propri amici.

Apple Music è disponibile di default su tutti i dispositivi Apple (quindi iPhone, iPad, Mac e Apple Watch), ma è disponibile anche su Android, Windows, smart TV, console e dispositivi audio come Amazon Echo e Google Nest. Se cercavi un’alternativa ai rincari di Spotify, l’hai trovata: prova Apple Music gratis per un mese.

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* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.