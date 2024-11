Apple Music: ecco come attivare la prova gratis di 3 mesi

Apple Music è il servizio di streaming con cui puoi accedere ad un catalogo di oltre 100 milioni di brani di tutti i generi e provenienti da ogni parte del mondo. Include decine di funzioni per rendere la propria esperienza ancora più coinvolgente ed è disponibile su praticamente tutte le piattaforme.

Se vuoi provarlo, la prima iscrizione è gratuita per 1 mese, ma in un caso specifico puoi sbloccare anche una prova lunga 90 giorni. Ecco come.

Apple Music: come funziona la prova gratuita di 90 giorni

Questa offerta è riservata a coloro che hanno acquistato un nuovo iPhone, iPad, Mac, AirPods o altri dispositivi Apple idonei, come cuffie e altoparlanti Beats, Apple TV e Apple Watch. Riscattarla è davvero molto semplice perché ti basterà avviare Apple Music su iPhone, iPad, Mac o Apple TV per avere subito il messaggio che ti invita alla prova gratuita.

Se invece hai acquistato delle AirPods, HomePod oppure cuffie o altoparlanti Beats dovrai prima associarli al tuo iPhone o iPad e, da qui, aprire l’app Apple Music per riscattare la prova.

Tutto molto semplice, no? A quel punto potrai accedere agli oltre 100 milioni di brani che fanno parte del catalogo, con la possibilità di scaricare i tuoi preferiti, leggere i testi delle canzoni in tempo reale, sincronizzare la riproduzione su dispositivi diversi e altro ancora.

In più, avrai accesso anche a esclusivi contenuti originali, con playlist curate dalla redazione di Apple Music e consigli personalizzati in base ai tuoi ascolti. Se non l’hai ancora provato è il momento di farlo.