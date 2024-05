Apple Music: ecco come ottenere 6 mesi di streaming gratis

Apple Music sta rivoluzionando l’accesso alla musica streaming con una promozione esclusiva destinata ai nuovi utenti che possiedono dispositivi Apple selezionati. Con l’offerta attuale, è possibile ottenere fino a sei mesi di abbonamento gratuito. Ecco come funziona e come puoi approfittare di questa offerta.

Apple Music: come ottenere i 6 mesi gratis

Se sei un nuovo abbonato e possiedi dispositivi come iPhone, AirPods (seconda e terza generazione), AirPods Pro, AirPods Max, HomePod mini, o Beats selezionati, puoi ricevere sei mesi di accesso alla piattaforma gratis, Questa promozione è valida fino al 30 giugno 2024.

Attivare la promozione è semplice: basta collegare il dispositivo idoneo a un iPhone o iPad aggiornato all’ultima versione di iOS o iPadOS. Dopo il primo collegamento, hai 90 giorni di tempo per attivare l’offerta tramite l’app Apple Music. Ti servirà solamente il tuo ID Apple.

Iscrivendoti a questa promozione, avrai accesso a funzionalità premium come l’audio spaziale in Dolby Atmos e Apple Music Sing, oltre alla possibilità di ascoltare musica offline. Queste caratteristiche arricchiscono significativamente l’esperienza di ascolto, rendendola più immersiva e personalizzabile.

Una volta terminati i sei mesi gratuiti, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente al costo standard di € 10,99 al mese. Puoi anche scegliere di disdire senza alcun vincolo. Da notare come l’offerta non sia cumulabile con altre prove gratuite o con Apple One, e che ogni dispositivo idoneo dà diritto a un solo periodo di prova.

Perché scegliere Apple Music? Con un catalogo che include milioni di canzoni, playlist curate e la possibilità di scaricare musica per l’ascolto offline, Apple Music si distingue come una delle piattaforme di streaming più ricche e accessibili sul mercato. I prodotti Apple hanno una qualità impressionante, e valutare l’acquisto di un nuovo dispositivo per ascoltare musica e accedere così alla promozione di 6 mesi gratis può essere un’ottima scelta.

Che tu sia un appassionato di musica alla ricerca delle ultime uscite o semplicemente curioso di ampliare le tue playlist, i sei mesi gratuiti di Apple Music sono un’offerta da non perdere. Visita il sito ufficiale e scopri tutti i dettagli.