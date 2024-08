Apple Music: ricevi fino a 6 mesi in regalo con questa offerta

Oltre 100 milioni di canzoni e più di 30 mila playlist, senza pubblicità e con la possibilità di ascoltarle offline su qualunque tipo di dispositivo. È quanto offre Apple Music, il servizio di streaming musicale della casa di Cupertino, che aggiunge anche altre funzionalità esclusive come l’audio spaziale e Apple Music Sing, l’opzione che permette di visualizzare il testo della canzone mentre la si ascolta.

Grazie alla nuova promozione in corso, puoi ricevere fino a 6 mesi di Apple Music in regalo se acquisti un iPhone, gli auricolari AirPods, un HomePod o uno dei prodotti Beats compatibili. Per riscattare la tua offerta vai su questa pagina del servizio musicale Apple.

Come ottenere 6 mesi gratis di Apple Music

Per ricevere 6 mesi gratuiti di Apple Music è necessario prima di tutto acquistare uno dei dispositivi compatibili con l’offerta:

AirPods Pro

AirPods di seconda e terza generazione

AirPods Max

Beats Studio Buds, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds +, Beats Studio Pro

HomePod e HomePod mini

iPhone

Dal momento della prima configurazione del dispositivo, si hanno 90 giorni di tempo per riscattare l’offerta. Questa la procedura da seguire se si ha un nuovo iPhone tra le mani:

Accendi il tuo iPhone. Esegui l’accesso con il tuo ID Apple. Apri l’app Apple Music. Verifica che l’iPhone sia aggiornato all’ultima versione del sistema operativo iOS. Attendi che compaia il banner dell’offerta (in caso contrario, troverai l’offerta nella sezione Home). Fai tap su “Ottieni 6 mesi gratis”.

Puoi riscattare la tua offerta di 6 mesi gratuiti tramite questa pagina di Apple Music.