Apple Music: provalo GRATIS per 3 mesi, basta un click su iPhone

La prova di Apple Music si estende. Se non hai mai effettuato l’iscrizione alla piattaforma potrai infatti ottenere subito 3 mesi gratis per provare le tante funzioni e accedere all’intero catalogo del servizio. Per accedere a questa fantastica iniziativa dovrai attivare l’offerta dal tuo iPhone: in alternativa, da qualsiasi altro dispositivo è sempre valida la possibilità di avere un mese di prova gratuito.

Con Apple Music potrai goderti quindi 3 mesi di streaming musicale senza limiti, senza pubblicità, senza interruzioni e solo la musica a farti compagnia. Merito di un catalogo che include oltre 100 milioni di brani sempre a portata di tap, da ascoltare dove vuoi anche mentre se sei online. Potrai inoltre seguire i testi delle canzoni in tempo reale, scoprire nuove hit grazie alle playlist curate da esperti o affidarti agli algoritmi intelligenti che troveranno la musica giusta per te.

Inoltre, avrai l’opportunità di gustare tutto con la qualità dell’audio spaziale e della definizione lossless, così da goderti al meglio anche concerti esclusivi, podcast, interviste e la funzione Apple Music Sing per trasformare ogni brano nel tuo karaoke personale.

Attiva l’offerta direttamente dal tuo iPhone per avere subito 3 mesi di prova gratuita: al termine del periodo potrai scegliere se disdire senza impegno oppure se continuare a soli 10,99 euro al mese.