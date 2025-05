Spotify: tasto Sonore per i brani molto ascoltati

Spotify sta implementando un nuovo pulsante “Snooze” che permette di rimuovere temporaneamente una traccia da quelle consigliate nel caso in cui sia stata ascoltata troppe volte e si desideri pertanto fare una breve pausa di riproduzione da essa della durata di 30 giorni.

Spotify: arriva il tasto “Snooze”

Da tenere presente che per il momento si tratta ancora di un test destinato esclusivamente agli abbonati Premium e non di una funzione aggiunta ufficialmente, ma prossimamente la funzione verrà estesa a tutti in maniera progressiva.

Oltre a ciò, Spotify sta implementando varie altre novità. Più precisamente, sta apportando una modifica al pulsante “Nascondi”. Adesso, infatti, quando lo si preme per nascondere una canzone da una playlist questa viene rimossa su tutti i dispositivi associati all’account e non più soltanto su quello da cui si sta intervenendo.

L’app di streaming musicale ha altresì rinnovato la sua coda per gli utenti Premium con un nuovo design che include le opzioni di shuffle, smart shuffle, repeat e sleep timer. Consentirà pure agli abbonati di vedere le canzoni consigliate da Spotify dopo la fine delle loro tracce in coda.

Inoltre, Spotify sta cercando di semplificare la gestione delle playlist su mobile collocando i pulsanti “Aggiungi”, “Ordina” e “Modifica” nella parte superiore. C’è anche una nuova opzione per gli utenti di Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Australia, Irlanda, Nuova Zelanda e Sudafrica per trasformare le canzoni preferite in playlist, insieme a un pulsante “Crea” in basso a destra dello schermo dell’app che si può utilizzare per creare playlist e unirle a quelle condivise. Gli utenti Premium possono pure utilizzare il pulsante Crea per ascoltare musica con gli amici e accedere alle playlist AI.

Da tenere presente che Spotify ha contestualmente reso disponibile un update per il suo client desktop, con l’aggiunta di una nuova feature che consente di ascoltare le anteprime di brani da playlist, album e artisti, alla stessa maniera di com’è possibile fare da mobile.