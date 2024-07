Prova gratis Apple Music per 6 mesi con questo semplice "trucco"

Con più di 100 milioni di brani in catalogo, senza pubblicità e offline, in aggiunta a varie funzionalità extra come l’audio spaziale e Apple Music Sing (con cui è possibile visualizzare il testo della canzone in tempo reale mentre la si ascolta), Apple Music è uno dei servizi streaming musicali più amati al mondo. Pochi però sono a conoscenza che è possibile ottenere una prova gratuita di sei mesi acquistando un nuovo dispositivo tra iPhone, AirPods, HomePod e Beats. Tu lo sapevi?

Se di recente hai comprato uno dei dispositivi appena citati, hai diritto a riscattare la tua offerta tramite questa pagina del sito ufficiale Apple.

Come riscattare la prova gratuita di Apple Music

Per riscattare il periodo di prova della durata di 6 mesi di Apple Music assicurati innanzitutto di aver acquistato uno di questi dispositivi:

iPhone : qualsiasi modello compatibile con l’ultima versione del sistema operativo iOS;

: qualsiasi modello compatibile con l’ultima versione del sistema operativo iOS; AirPods : gli auricolari AirPods di seconda e terza generazione, gli AirPods Pro o gli AirPods Max;

: gli auricolari AirPods di seconda e terza generazione, gli AirPods Pro o gli AirPods Max; HomePod : la versione standard di HomePod e quella più piccola (HomePod mini);

: la versione standard di HomePod e quella più piccola (HomePod mini); Beats: i prodotti compatibili sono Beats Studio Buds, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds +, Beats Studio Pro.

In caso affermativo, puoi ora procedere con il riscatto della prova gratuita di 6 mesi:

Accedi al tuo ID Apple.

Entra nell’app Apple Music.

Attendi la comparsa del banner dell’offerta e premi su Ottieni 6 mesi gratis.

Se l’annuncio non dovesse comparire, prova a controllare nella sezione Home, al 99,9% potrai procedere con l’attivazione della prova da lì. Se anche in questo caso non trovi nulla, verifica che il dispositivo in uso sia aggiornato all’ultima versione del sistema operativo.

Collegati a questa pagina di Apple Music per riscattare la tua offerta.