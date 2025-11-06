 Apple Music gratis 1 mese per un novembre all'insegna della musica
Il periodo di prova gratuito è valido per chi si iscrive per la prima volta al servizio streaming musicale di Apple.
Apple offre 1 mese di Apple Music gratis a chi si iscrive per la prima volta alla sua piattaforma streaming musicale con più di 100 milioni di canzoni e senza pubblicità. Al termine della prova gratuita il piano si rinnova a 10,99 euro al mese, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento tramite le impostazioni del proprio dispositivo.

L’ampio catalogo di brani, l’audio spaziale, la definizione lossless e la funzionalità proprietaria Apple Music Sing rendono l’esperienza di ascolto e utilizzo dell’app Apple Music di livello superiore rispetto a quanto offerto dalla stragrande maggioranza di piattaforme concorrenti. L’applicazione è inoltre disponibile su tutti i propri dispositivi, anche quelli offline.

un mese gratis per i nuovi abbonati apple music

Un mese di novembre a tutta musica

La prova gratuita di Apple Music della durata di un mese consente di trascorrere un mese di novembre all’insegna della musica. Si tratta di un’ottima occasione per tutti coloro che amano ascoltare le canzoni quando stanno andando o tornando dal lavoro, mentre si allenano in palestra, oppure ancora quando sono in macchina per una gita fuori porta nel weekend.

Novembre è inoltre un mese strategico per beneficiare di un mese di prova gratuita. Venerdì 7, ad esempio, uscirà il nuovo album di Giorgia, al suo tredicesimo disco, che conterrà anche l’inedito duetto con Blanco sulle note de La cura per me, canzone con cui è tornata all’ultimo Festival di Sanremo.

E sempre a proposito di Giorgia, novembre è anche il mese in cui gli attuali concorrenti impegnati ai Live di X Factor presenteranno i loro primi singoli. Per tutti coloro che dunque si sono affezionati a uno o più artisti in gara (pensiamo ad esempio a PierC, favorito per la vittoria finale, ma anche a Tomasi e Delia), Apple Music offrirà la possibilità di ascoltare senza limiti i loro brani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.

Pubblicato il 6 nov 2025

Federico Pisanu
6 nov 2025
6 nov 2025
