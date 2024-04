Apple Music gratis per 1 mese: inizia lo streaming

Il nuovo album di Taylor Swift (The Tortured Poets Department) e più di altri 100 milioni di canzoni ti aspettano su Apple Music: puoi iniziare subito il mese di prova gratis, con accesso completo a tutte le caratteristiche del servizio. Hai così la possibilità di contare sui punti di forza della piattaforma della mela morsicata per la musica in streaming, a partire dal supporto per l’audio spaziale, fino alle decine di migliaia di playlist curate dalla redazione, senza dimenticare la totale assenza della pubblicità.

Prova gratis Apple Music: 1 mese di streaming per te

Il formato lossless, privo di qualsiasi compressione, permette di sentire i brani nella loro forma originale, come sono stati pensati, composti e registrati dagli artisti in studio. Inoltre, grazie all’immensa libreria di podcast inclusa, hai accesso a un mondo di intrattenimento sempre a portata di mano. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla pagina dedicata.

C’è poi l’ascolto offline, grazie alla possibilità di scaricare le canzoni, interi album e le playlist nella memoria dei dispositivi. La compatibilità è garantita non solo con iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, HomePod, Apple TV e CarPlay, ma anche con Windows, Android, altoparlanti Sonos, Amazon Echo, Google Nest, Smart TV e molto altro ancora. Da computer, puoi accedere ad Apple Music attraverso l’interfaccia Web, mediante un qualsiasi browser. Inoltre, il servizio può contare sul più grande catalogo di musica classica al mondo, offerto agli amanti del genere.

Alla fine del mese di prova, potrai decidere se mantenere l’abbonamento ed eseguire il rinnovo (al prezzo mensile di 10,99 euro) oppure cancellare la sottoscrizione, senza andare incontro ad alcuna spesa. Ci sono offerte speciali per gli studenti e per le famiglie. Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata alle informazioni riportate sul sito ufficiale.