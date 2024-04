OFFERTA Cuffie Gaming Razer Kraken a 30€ su Amazon

La Gaming Week di Amazon ha piazzato una promozione davvero speciale. Ora sono in offerta le Cuffie Gaming Razer Kraken. Cablate, assicurano zero latenza e un suono decisamente coinvolgente e potente. Acquistale adesso a 30 euro circa, invece di 79,99 euro.

Grazie al 60% di sconto ti assicuri un prodotto di altissima qualità a un prezzo molto competitivo. Se ti stai preoccupando per il fatto che sia cablata tranquillo. Il cavo antigroviglio è abbastanza lungo per darti tutta la libertà di gioco. E con Prime hai anche la consegna gratuita.

Offerta Cuffie Gaming Razer Kraken: occasione pazzesca

Con la fantastica offerta delle Cuffie Gaming Razer Kraken hai la possibilità di migliorare notevolmente la tua esperienza da gamer. Il driver da 50 mm offre un suono ultra chiaro e potente. Ogni singolo dettaglio viene trasmesso alle tue orecchie per vivere il gioco in prima persona.

Grazie alle morbide spugne alle cuffie e sull’archetto sono estremamente confortevoli, anche per molte sessioni lunghe ore. E se porti gli occhiali ci sono delle scanalature nascoste per le bacchette degli occhiali così da eliminare la pressione esercitata da queste.

Il corpo è stato realizzato in alluminio di bauxite per una maggiore resistenza e leggerezza. Il microfono integrato ti permette di comunicare con i giocatori online in maniera chiara. Acquistale subito a soli 30 euro circa, invece di 79,99 euro.