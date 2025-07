Apple Music GRATIS 3 mesi: due modi per averlo

Hai deciso di provare Apple Music, ma vuoi prima avere la certezza che faccia per te? Allora approfitta della prova gratuita che mette a disposizione la piattaforma e che può arrivare addirittura a 90 giorni in due casi particolari. Il primo è dedicato ai nuovi abbonati che posseggono un iPhone: ti basterà infatti aprire l’app Musica sul tuo smartphone per vedere comparire il banner che ti permetterà di attivare la prova di tre mesi. Il secondo caso è invece riservato a coloro che hanno acquistato un nuovo dispositivo Apple, che di diritto possono riscattare tre mesi gratis anche se non si tratta di nuovi abbonamenti.

Quindi, ti basta cliccare sul pulsante soprastante direttamente dal tuo iPhone o, come detto, aprire l’app Musica dal dispositivo per avere subito la possibilità di sottoscrivere la tua prova gratuita di 90 giorni durante la quale potrai saggiare tutte le caratteristiche del servizio, dalla presenza di oltre 100 milioni di brani senza pubblicità alla qualità dell’audio spaziale con definizione lossless. Inoltre, potrai cantare con i tuoi amici le tue canzoni preferite grazie a Apple Music Sing, accedere a interviste e concerti live in esclusiva, podcast e molto altro ancora su tutti i tuoi dispositivi.

Al termine dei tre mesi, l’abbonamento si rinnoverà a 10,99 euro al mese, ma potrai disdire in qualunque momento nel caso non volessi pagare il servizio o non dovesse incontrare i tuoi gusti.

Come detto, la prova dei tre mesi è riservata anche a coloro che hanno acquistato un nuovo dispositivo Apple di ogni genere, come iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, Apple TV, AirPods Pro, AirPods, AirPods Max, cuffie e altoparlanti Beats, HomePod e HomePod Mini.

In via generale, uscendo da queste due promozioni, per tutti i nuovi iscritti è prevista invece una prova gratuita di un mese.