Apple Music gratis per 6 mesi con uno di questi dispositivi

Più di 100 milioni di brani senza pubblicità, oltre 30 mila playlist, audio spaziale, ascolto su qualunque dispositivo, anche offline: questi i principali punti di forza di Apple Music, il servizio streaming della casa di Cupertino presente di default su tutti i dispositivi Apple.

Il costo mensile dell’abbonamento è pari a 10,99 euro al mese, scegliendo il piano Individuale. È vero anche però che si può ottenere un periodo di prova fino a 6 mesi con l’acquisto di un nuovo iPhone, di un paio di auricolari AirPods, di un prodotto Beats idoneo o di uno smart speaker HomePod. In alternativa, si può riscattare 1 mese gratis iscrivendosi per la prima volta al servizio o abbonandosi ad Apple One.

Come riscattare 6 mesi gratis di Apple Music

Per ottenere 6 mesi gratuiti di Apple Music occorre acquistare un dispositivo a scelta tra iPhone, AirPods, HomePod e Beats. Fatto questo, bisogna accendere il nuovo device, effettuare l’accesso con il proprio ID Apple, aprire l’app Apple Music e fare tap sulla voce Ottieni 6 mesi gratis.

Questo l’elenco completo dei dispositivi idonei al riscatto della prova di 6 mesi:

tutti i modelli di iPhone;

gli auricolari AirPods di seconda e terza generazione, tutti i modelli di AirPods e AirPods Max;

uno dei prodotti tra Beats Studio Buds, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds +, Beats Studio Pro;

lo smart speaker HomePod o la versione HomePod mini.

Tra le altre funzionalità più interessanti si annoverano anche Apple Music Sing e l’audio spaziale. Con Music Sing gli utenti possono seguire in tempo reale il testo della propria canzone preferita, mentre l’audio spaziale offre un’esperienza di ascolto superiore.

Puoi riscattare la tua prova gratuita tramite questa pagina di Apple Music.