Apple Music gratis per un mese: i tormentoni estivi anche con la funzione karaoke

Apple Music, piattaforma streaming con oltre cento milioni di brani e l’esclusiva funzionalità Apple Music Sing, grazie alla quale si può leggere in tempo reale il testo delle proprie canzoni preferite, è in offerta gratis per un mese. La promozione, valida per un periodo di tempo limitato, è rivolta a tutti coloro che si iscrivono per la prima volta al servizio.

Tornando ad Apple Music Sing, si tratta di una funzionalità proprietaria della casa di Cupertino che consente ai suoi utenti di cantare su decine di milioni di brani, rendendo al tempo stesso facile e divertente la partecipazione di altre persone, per un’attività che può trasformarsi nel giro di pochissimo tempo in un nostalgico karaoke.

I tormentoni da ascoltare durante la lunga estate 2025

A distanza di 24 anni da Me gustas tu, il cantautore genovese Alfa ripesca Manu Chao con il singolo A me mi piace, a metà fra brano originale e cover del tormentone dell’estate 2001. Una ricetta vincente.

I The Kolors non sbagliano più un colpo. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, la band si ripresenta con il singolo Pronto come va, uno dei più trasmessi nelle radio, con due citazioni d’onore per Raffaella Carrà e Mara Venier.

Anche Anna si candida a diventare l’artista dell’estate con il tormentone estivo Désolée, scritta insieme a MILES. Dopo essere stata l’artista italiana più ascolta su Spotify, Anna vuole ripetere il successo dello scorso anno ottenuto con Vera Baddie.

All’appello risponde infine presente Fabri Fibra, simbolo della vecchia guardia e da sempre tra i cantanti più in evidenza nelle calde serate estive. Quest’anno scende in campo con Che Gusto C’è, singolo tratto dall’album Quando Los Angeles brucia e che vede il featuring di Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi.