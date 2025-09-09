Apple Music gratis per un mese: la tua playlist dell’estate non finisce qui

Le vacanze sono finite, ma la voglia di spensieratezza non deve svanire. Con Apple Music puoi continuare a respirare libertà e buonumore: approfitta di un mese gratuito di prova e lasciati trasportare in un universo di musica e podcast che ti sorprenderà già dal primo play. Provalo gratis per 30 giorni se sei un nuovo utente Apple!
Apple Music non è un semplice servizio di streaming, ma una vera e propria esperienza musicale. Le sue playlist, curate da professionisti del settore e aggiornate di continuo, sono pensate per farti scoprire nuove sonorità e rivivere i grandi classici che non passano mai di moda.
Perché scegliere Apple Music
-
Playlist sempre nuove e personalizzate
-
Daily Top 100 e Discovery Station per seguire le tendenze del momento
-
Contenuti esclusivi e originali, come le playlist regionali
-
Prossimamente, playlist create con l’aiuto dell’intelligenza artificiale
E non mancano le novità firmate dagli artisti più amati del panorama internazionale. Attivare la prova gratuita è facilissimo: ti basta accedere al sito ufficiale di Apple Music e cliccare su “Prova Gratis”. Da quel momento avrai a disposizione milioni di brani e podcast in qualità audio eccellente, perfetti per accompagnarti ovunque, dal lavoro alle tue passeggiate all’aperto. Dopo il mese di prova, l’abbonamento costa 10,99€ al mese. Gli studenti universitari possono invece usufruire dell’offerta a 5,99€ con incluso Apple TV+. Alcune categorie da non perdere:
-
Browse by Genre: esplora generi musicali e lasciati ispirare
-
Moods and Activities: playlist dedicate a ogni stato d’animo (Feel Good, Romance, Party e molto altro)
-
Daily Top 100: la classifica aggiornata con i brani più ascoltati al mondo e nei singoli Paesi
Non aspettare oltre. Attiva oggi la tua prova gratuita e lascia che la musica diventi la colonna sonora perfetta delle tue giornate.
* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.