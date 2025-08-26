 Apple Music: le playlist già pronte per scoprire nuove hit con la prova gratis di 1 mese
Scopri le playlist curate da Apple Music: raccolte sempre aggiornate per farti trovare nuove hit e classici senza tempo. Novità musicali aggiornate.
Le vacanze sono ormai finite, ma non la tua voglia di leggerezza: regalati un mese gratuito di Apple Music accedendo alla prova gratuita, e scopri un mondo di musica e podcast senza fine che ti conquisterà dal primo ascolto.

Apple Music si distingue per la sua cura editoriale: molte playlist sono realizzate da esperti del settore e rimangono costantemente aggiornate, diventando strumenti ideali per scoprire nuovi brani o riscoprire classici.

Playlist sempre aggiornate per scoprire sound nuovi e unici

Apple Music si conferma una piattaforma versatile e innovativa: offre playlist curate da esperti, strumenti dinamici (come Daily Top 100 e Discovery Station), e presto potrà generare playlist personalizzate con l’ausilio dell’intelligenza artificiale. In più, è ricca di contenuti originali (come playlist regionali) e si mantiene sempre aggiornata con le ultime uscite di artisti di livello come Doja Cat, Ed Sheeran, Rosé e tanti altri.

Attivare il mese di prova gratuito è semplicissimo. vai sul sito di Apple Music e clicca su “Prova Gratis”. In un attimo avrai accesso a milioni di brani e podcast in qualità audio top, perfetti per accompagnarti in ogni avventura estiva. Dopo il primo mese gratuito, l’abbonamento costa 10,99€ al mese – ma se sei uno studente universitario, la musica e i contenuti di Apple TV+ li avrai a soli 5,99€. Ecco un esempio di playlist che puoi trovare:

  • Browse by Genre, Moods and Activities, Charts e Daily Top 100: categorie che includono playlist quotidiane e tematiche, perfette per esplorare hit globali o calibrare l’atmosfera su misura per il tuo stato d’animo

  • Moods and Activities: contiene playlist come Feel Good, Romance, o Party, ottime per momenti specifici della giornata o della stagione

  • Daily Top 100: aggrega le 100 canzoni più ascoltate ogni giorno in tutto il mondo o per paese. Una snapshots delle tendenze attuali

E tanto altro ancora! Non lasciarti sfuggire questa promo: attiva la prova gratuita oggi.

Pubblicato il 26 ago 2025

Roberta Bonori
26 ago 2025
