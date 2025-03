Apple Music: oltre 100 milioni di brani e 3 mesi gratis per Iniziare

Con oltre 100 milioni di brani, audio di altissima qualità e contenuti esclusivi, Apple Music è una piattaforma pensata per chi vive la musica ogni giorno: che tu sia un appassionato di concerti, un creativo, uno studente o semplicemente qualcuno che vuole la colonna sonora giusta per ogni momento, Apple Music ha qualcosa per te.

Qualità audio senza compromessi

Apple Music ti permette di ascoltare la musica come mai prima d’ora grazie a:

Audio spaziale con Dolby Atmos, per un’esperienza tridimensionale coinvolgente

Audio lossless, fino a 24 bit/192 kHz, per una qualità fedele all’originale

Brani senza pubblicità, per un ascolto continuo e senza interruzioni

Tre mesi gratis con un nuovo dispositivo Apple

Chi acquista un nuovo iPhone, iPad, Mac, AirPods, HomePod o dispositivi Beats idonei può attivare un’offerta speciale di 3 mesi gratis di Apple Music. È pensata per i nuovi abbonati e permette di iniziare subito ad ascoltare in alta qualità, senza impegno e con la libertà di disdire in qualsiasi momento.

Come attivare l’offerta:

Configura o abbina il tuo nuovo dispositivo Apple Apri l’app Apple Music su iPhone, iPad, Mac o Apple TV L’offerta apparirà automaticamente: basta toccare “Accetta ora”

Questa promozione è valida per un periodo limitato e si può attivare entro tre mesi dalla prima configurazione del dispositivo.

Dispositivi idonei:

iPhone

iPad

Mac

Apple Watch

Apple TV

AirPods, AirPods Pro, AirPods Max

HomePod, HomePod mini

Cuffie e altoparlanti Beats (esclusi Beats Flex)

Un’esperienza senza limiti, su tutti i dispositivi

Puoi ascoltare Apple Music su iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, Apple TV, HomePod, ma anche su Android, PC, console, smart TV e dispositivi compatibili con Alexa o Google Assistant. E grazie alla funzione offline, puoi portare la tua musica ovunque, anche senza connessione.

Canta con Apple Music Sing

Con Apple Music Sing, trasformi il tuo dispositivo in un vero karaoke. I testi scorrono in tempo reale, puoi regolare la voce principale e cantare da solista o insieme agli amici. Ideale per feste, momenti in famiglia o semplicemente per divertirsi.

Scopri nuova musica in modo intelligente

Apple Music ti suggerisce automaticamente nuovi brani e artisti in base ai tuoi ascolti. Le playlist personalizzate, aggiornate ogni settimana, ti permettono di esplorare sempre nuovi mondi musicali, senza fare alcuna ricerca.

Contenuti esclusivi

Concerti live, show originali, interviste e radio 24/7 con artisti internazionali: Apple Music offre contenuti che non troverai da nessun’altra parte. Tra questi, Apple Music Live, che ospita performance esclusive di star globali, disponibili on demand.

Condivisione e ascolto social

Apple Music è anche un modo per connetterti attraverso la musica: puoi creare playlist collaborative, scoprire cosa ascoltano i tuoi amici in tempo reale e condividere le tue canzoni preferite. Per conoscere l’offerta completa di Apple Music clicca qui.