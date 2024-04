Apple Music: prova gratis il servizio per un mese

Se sei alla ricerca del servizio giusto per ascoltare la musica in streaming, senza interruzioni e con accesso alle ultime uscite del mondo discografico, prova gratis per un mese la piattaforma Apple Music. Ti aspettano oltre 100 milioni di canzoni, compresi tutti i nuovi singoli e i nuovi album appena pubblicati, sia dalle major che dalle etichette del circuito indipendente.

Musica in streaming: ascolta gratis Apple Music

I punti di forza che la distinguono dalla concorrenza sono, tra gli altri, il supporto all’audio spaziale per un’esperienza coinvolgente, la possibilità di sfogliare decine di migliaia di playlist curate da un team editoriale, il più grande catalogo al mondo di musica classica e funzionalità come Canta per cantare seguendo i testi in tempo reale, il tutto accessibile dai tuoi dispositivi: smartphone, tablet, persino computer grazie a un player Web dedicato. Visita la pagina dedicata per saperne di più e per iniziare subito.

A questo si aggiunge la riproduzione offline che permette di scaricare i brani nella memoria interna, così da averli sempre a portata di mano, anche in assenza di una connessione, ad esempio quando ci si trova in aereo o è meglio non consumare il traffico dati. Vale inoltre la pena sottolineare che non ci sono solo le canzoni. È presente anche un enorme archivio di podcast, con puntate e nuovi episodi pubblicati di continuo, perfetto per rimanere sempre sintonizzati con gli show del momento.

Ricapitolando, grazie alla promozione in corso hai la possibilità di accedere a un mese gratis di Apple Music. Avrai così modo di mettere alla prova tutte le funzionalità della piattaforma, senza limitazioni e senza interruzioni pubblicitarie, ascoltandola dal dispositivo che preferisci, a casa e quando sei in movimento.