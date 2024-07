Dove vedere Norimberga-Juventus in diretta TV e streaming

C’è molta attesa per vedere la prima uscita stagionale della nuova Juventus di Thiago Motta. I bianconeri sfideranno infatti il Norimberga in una amichevole che si giocherà oggi venerdì 26 luglio alle ore 17. La partita potrà essere vista in diretta TV e streaming su DAZN.

Norimberga-Juventus in streaming: la prima formazione di Thiago Motta

I tifosi della Vecchia Signora sono impazienti di sapere come Thiago Motta schiererà il suo primo 11 ufficiale da tecnico bianconero e a che punto si trova il lavoro svolto fino ad ora in attesa dell’inizio della nuova stagione. La Juventus dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1 così composto:

Di Gregorio

Savona, Gatti, Djalo, Cambiaso

Thuram, Locatelli

Weah, Miretti, Sekulov

Vlahovic

Ancora molte assenze tra nazionali, esuberi e permessi speciali, come quello concesso a Chiesa la cui permanenza a Torino è comunque in forte dubbio. Un test molto interessante per dare uno sguardo a questo nuovo corso bianconero guidato da Thiago Motta, reduce da una stagione splendida a Bologna dove ha portato la qualificazione in Champions League dopo 60 anni.

La partita, come detto, si giocherà a partire dalle ore 17 e potrai vederla in diretta streaming e TV su DAZN.