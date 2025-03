Come vedere Germania - Italia in streaming, anche dall'estero (Nations League)

Germania – Italia si giocherà domenica, 23 marzo, dalle 20:45. Si tratta della partita di ritorno dei quarti di finale di Nations League. Dopo la sconfitta all’andata, l’Italia andrà a Dortmund per sfidare la Germania con l’obiettivo di conquistare una vittoria in trasferta che potrebbe garantire il passaggio del turno.

Il match sarà trasmesso in diretta su Rai 1 e sarà visibile in diretta streaming su Rai Play, in modo completamente gratuito. Per chi si trova all’estero, invece, c’è la possibilità di verificare se la partita verrà trasmessa o meno da un’emittente locale.

In caso negativo, c’è sempre l’opzione di collegarsi a Rai Play con una VPN, selezionando un server italiano, in modo da vedere Germania – Italia in streaming dall’estero. Si tratta di un meccanismo semplice e veloce. Basterà poi collegarsi alla piattaforma della Rai per seguire il match.

La VPN da utilizzare è PrivateVPN, ora disponibile con un prezzo scontato di 2,08 euro al mese. L’offerta riguarda il piano biennale con 3 mesi extra. Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di PrivateVPN tramite il link qui di sotto.

Germania – Italia: le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Germania – Italia:

Germania (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Koch, Schlotterbeck, Mittelstädt; Andrich, Goretzka; Sané, Musiala, Adeyemi; Kleindienst. Ct : Nagelsmann.

Per seguire il match basta collegarsi a Rai 1 oppure, in streaming, a Rai Play. La partita dall’estero può essere vista anche con una VPN, collegandosi poi a Rai Play dopo aver scelto un server italiano. La VPN da scegliere oggi è PrivateVPN che costa appena 2,08 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto.

Germania – Italia: gli highlight dell’andata