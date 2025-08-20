 Apple Music: prova gratuita di 1 mese con milioni di brani disponibili
Con Apple Music ascolti milioni di brani, scopri le ultime uscite e scarichi la tua musica preferita anche offline. Ora puoi provarlo gratis per 1 mese!
Musica
La vita è fatta di momenti che diventano speciali se accompagnati dalla canzone giusta. Che tu stia viaggiando, rilassandoti a casa o lavorando con le cuffie, la colonna sonora perfetta ti aspetta già pronta su Apple Music: oggi gratis per 1 mese!

Prova Apple Music per 1 mese

Tre mesi di musica senza limiti

Con Apple Music hai accesso a milioni di brani, album e podcast, senza interruzioni né pubblicità. Il bello è che puoi provarlo per 1 mese gratuitamente. Alla fine decidi tu: proseguire con l’abbonamento standard a 10,99€ al mese, oppure interrompere senza alcun costo. Se sei studente, il prezzo scende a soli 5,99€ al mese, con incluso anche Apple TV+.

Non c’è bisogno di cercare o perdere tempo a creare mix: su Apple Music troverai già pronte playlist curate per ogni occasione. Dalla concentrazione nello studio alla carica per l’allenamento, fino ai momenti di puro relax, ogni raccolta è pensata per adattarsi al tuo umore e accompagnarti con la musica che ami. Apple Music ti segue ovunque. Puoi scaricare i brani o gli album preferiti e ascoltarli anche offline, senza bisogno di connessione internet. Ideale in viaggio, in treno, in aereo o semplicemente quando vuoi staccare dal mondo digitale e tenere con te solo le tue canzoni. Oltre alle playlist personalizzate, Apple Music ti permette di restare sempre aggiornato sulle nuove uscite discografiche e sulle tendenze del momento. Ogni settimana puoi scoprire brani appena pubblicati, singoli dei tuoi artisti preferiti e le classifiche più ascoltate nel mondo. È il modo migliore per non perdere nessuna novità e arricchire continuamente la tua libreria musicale. Un mese gratuito, zero vincoli e tutta la libertà di avere la musica che vuoi, quando vuoi. Bastano pochi clic per attivare la prova e trasformare ogni momento in un’esperienza più intensa, personale e coinvolgente.

Prova Apple Music per 1 mese

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.

Pubblicato il 20 ago 2025

Roberta Bonori
