Apple Music: provalo gratis per ascoltare le migliori playlist estive

Con Apple Music puoi portare la musica che ami sempre con te e farlo con la migliore qualità possibile: con un catalogo di oltre 100 milioni di brani, questa piattaforma di streaming musicale ti sorprenderà con la qualità dell’audio spaziale e della definizione lossless, per un ascolto di livello superiore. Inoltre, potrai provare funzioni come Apple Music Sing, accedere a interviste e concerti live in esclusiva, anche offline. Puoi provarlo gratis per un mese e poi decidere.

Ti basterà inserire il tuo indirizzo email o attivare la prova direttamente dall’app Musica del tuo dispositivo Apple, come iPhone, iPad o Mac, per accedere subito ai tanti contenuti di Apple Music.

Avrai accesso a playlist con le hit del momento, perfetto per ascoltare le canzoni che stanno scandendo l’estate 2025 come Serenata di Serena Brancale e Alessandra Amoroso, Yakuza di Elodie e Sfera Ebbasta, Sto Bene al Mare di Marco Mengoni, Désolée di Anna, Bottiglie Vuote dei Pinguini Tattici Nucleari, Scelte Stupide di Fedez e Clara e molto altro ancora.

Non mancano poi album e brani provenienti da ogni parte del mondo, con playlist suggerite in base ai tuoi ascolti o vere e proprie radio che potrai formare partendo da una delle tue canzoni preferite per trovarne di simili. Tutto senza pubblicità e disponibile su qualsiasi dispositivo.

La prova gratuita è disponibile per 30 giorni, poi potrai decidere se abbonarti al piano individuale di 10,99 euro al mese o al piano Famiglia da 16,99 euro al mese da condividere con chi vuoi. Se sei studente, avrai diritto a pagare il piano soltanto 5,99 euro al mese e ricevere addirittura Apple TV+ compreso nel prezzo.