 Apple Music regala 1 mese gratis: oltre 100 milioni di brani senza pubblicità
Nuovo utente? Prova Apple Music gratis per 1 mese: oltre 100 milioni di brani, audio spaziale e lossless, più contenuti esclusivi.
Musica
Nuovo utente? Prova Apple Music gratis per 1 mese: oltre 100 milioni di brani, audio spaziale e lossless, più contenuti esclusivi.

Apple Music fa un regalo agli appassionati di musica: un mese di prova gratuita per tutti i nuovi iscritti. È l’occasione ideale per provare con mano uno tra i più completi servizi di streaming disponibili, con oltre 100 milioni di brani senza interruzioni pubblicitarie, tutte le ultime uscite, qualità audio eccellenti e tantissimi contenuti esclusivi.

Apple Music: avvia la tua prova gratuita

Un catalogo immenso, con tutte le ultime uscite

Su Apple Music potrai trovare più di 100 milioni di canzoni, accessibili quando vuoi tu e su qualsiasi dispositivo, senza alcuna pubblicità. Oltre alle novità più recenti, la piattaforma ti permette di scaricare i tuoi pezzi preferiti per ascoltarli offline, leggere i testi sincronizzati con la musica e scoprire playlist sempre nuove, anche realizzate ad hoc con consigli su misura per te. Con Apple Sing puoi anche “salire sul palco” e cantare come se fossi in un karaoke.

L’esperienza di ascolto è eccellente, grazie a due tecnologie integrate: Dolby Atmos e audio lossless. Il primo ti avvolge in un suono tridimensionale, mentre il secondo ti offre qualità audio senza compromessi, conservando ogni singola sfumatura del brano originale. Bastano un paio di cuffie o auricolari per immergersi a 360 gradi in ogni brano.

Tutti i vantaggi di Apple Music a costo zero

Apple Music è già integrato su iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV 4K e HomePod, ma lo puoi trovare anche su altri sistemi operativi, come Windows e Android, più su alcune smart TV compatibili, Sonos, Amazon Echo, Google Nest e anche su CarPlay. Se sei un nuovo utente, ovvero non sei mai stato iscritto ad Apple Music, questa promozione fa al caso tuo: provalo gratis per un mese e accedi a tutti i vantaggi senza costi. Al termine del periodo di prova, l’abbonamento si rinnova a 10,99 euro al mese, ma potrai disdirlo in qualsiasi momento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.

Pubblicato il 13 ott 2025

Eleonora Busi
Pubblicato il
13 ott 2025
