Apple Music regala un mese gratuito: scopri playlist, audio spaziale e podcast

Se non l’hai mai provato, hai la possibilità di attivare una prova gratuita di un mese di Apple Music, la piattaforma musicale streaming con un immenso catalogo di oltre 100 milioni di brani, playlist su misura e i podcast esclusivi più famosi.

Perché dovresti attivare la prova

Apple Music è pronto a sorprenderti con una piattaforma di assoluta qualità grazie all’audio spaziale con Dolby Atmos: i tuoi brani preferiti, o quelli che scoprirai, sapranno coinvolgerti come mai prima d’ora e con una definizione e una qualità sonora che sembrerà di essere all’interno della sala di registrazione.

Potrai avere a disposizione oltre 100 milioni di brani, con skip illimitati, possibilità di ascolto offline e suggerimenti personalizzati man mano che procederai con gli ascolti. E tutto senza pubblicità. Naturalmente, troverai anche playlist curate dagli esperti che ti faranno riscoprire grandi classici oppure le novità emergenti che stanno scalando le classifiche. Non mancano playlist tematiche pronte a riflettere ogni momento della giornata.

Altri due elementi interessanti sono Apple Music Sing, con cui trasformare il tuo smartphone in un karaoke portatile con la possibilità di vedere il testo che scorre e di regolare il livello della voce originale, e i podcast e vari contenuti esclusivi come interviste con artisti, concerti live e programmi originali.

Apple Music è disponibile su qualsiasi dispositivo Apple, ma anche su Android, Windows, console da gioco e altri dispositivi. La prova gratuita di un mese è riservata a tutti i nuovi iscritti. Al termine della prova, puoi decidere se proseguire a un costo mensile competitivo e la possibilità di scegliere convenienti piani dedicati a famiglie e studenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.