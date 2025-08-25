Apple Music senza costi per 3 mesi con il tuo nuovo device e non solo: scopri come

Apple Music è ormai uno dei servizi di streaming musicale più amati al mondo, grazie al suo catalogo sterminato. Se stai pensando di acquistare un iPhone, un iPad, un Mac o perfino un HomePod, c’è una notizia che renderà la tua scelta ancora più conveniente: avrai 3 mesi di Apple Music gratis in automatico.

Se non hai un nuovo dispositivo, puoi comunque attivare la prova gratuita di 30 giorni.

Come funziona l’offerta dei 30 giorni gratuiti

Ogni nuovo dispositivo Apple offre ai suoi utenti la possibilità di attivare Apple Music per tre mesi senza costi aggiuntivi. Non serve inserire codici promozionali o scaricare applicazioni extra: basta collegare il proprio nuovo device all’Apple ID, aprire l’app Musica e accettare l’attivazione della prova gratuita.

Questa promozione è pensata per permettere a chi acquista un prodotto Apple di provare subito tutte le potenzialità del servizio, godendosi playlist personalizzate, album esclusivi e l’esperienza immersiva dell’audio spaziale. Oltre alla comodità di un’attivazione immediata, la prova gratuita è il modo migliore per scoprire se Apple Music risponde davvero alle tue esigenze. Tra i suoi punti di forza ci sono:

Catalogo con oltre 100 milioni di brani , senza interruzioni pubblicitarie.

Audio Lossless e Dolby Atmos , per un’esperienza di ascolto di qualità superiore.

Integrazione con Siri e i dispositivi Apple , che rende tutto più fluido e intuitivo.

Playlist personalizzate, create in base ai tuoi gusti musicali.

Alla fine potrai decidere se continuare con l’abbonamento, che prevede piani individuali, familiari o studenti. Acquistare un dispositivo Apple non significa soltanto avere tra le mani un prodotto di design e tecnologia avanzata, ma anche accedere subito al mondo Apple Music con 30 giorni gratuiti inclusi. Un vantaggio pratico e immediato, perfetto per chi ama la musica e vuole ascoltarla ovunque senza limiti. E se non hai un dispositivo Apple nuovo? Fa lo stesso: puoi comunque attivare la prova gratuita di 1 mese direttamente dal sito.