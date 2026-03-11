Dalla scoperta all'ascolto: Apple Music in TikTok con Play Full Song

Stretta di mano annunciata tra Apple e ByteDance per portare lo streaming integrale delle canzoni presenti nel catalogo di Apple Music su TikTok. Più nel dettaglio, chi ha un abbonamento al servizio musicale può ascoltare per intero i brani direttamente nell’applicazione del social network, senza aprirne un’altra.

Le canzoni di Apple Music dentro l’app di TikTok

La novità si chiama Play Full Song ed è descritta dal comunicato ufficiale come un’esperienza di scoperta che rende più semplice per i fan interagire con la musica che incontrano sulla piattaforma. Dopotutto, ricordiamo che le origini del social sono proprio quelle di un servizio musicale (Musical.ly).

In breve, gli utenti di TikTok hanno accesso alla funzionalità direttamente dalla pagina For You oppure da quella Sound Detail: basta un tocco sullo schermo per avviare la riproduzione, attraverso l’interfaccia mostrata dagli screenshot qui sotto. Come spesso accade in questi casi è un rollout graduale e arriverà a interessare tutto il mondo entro le prossime settimane.

Non è la sola novità introdotta dalla stretta di mano: c’è anche Listening Party. Come suggerisce il nome, è pensata per creare un ambiente virtuale condiviso in cui i fan possono ascoltare le canzoni dei loro artisti preferiti in modo sincronizzato, interagendo tra loro o direttamente con i musicisti in occasione di eventi organizzati. Ecco il commento di Tracy Gardner, Global Head of Music Business Development del social.

TikTok è il luogo in cui la scoperta e la cultura musicale si muovono alla velocità della community. Grazie ad Apple Music, Play Full Song offre ai fan un modo semplice per passare dalla scoperta all’ascolto completo, mentre Listening Party offre un luogo condiviso per vivere la musica insieme in tempo reale. L’obiettivo è avvicinare artisti e fan e trasformare i momenti condivisi in connessioni durature.

Curiosamente, l’annuncio è giunto nelle stesse ore in cui Spotify ha pubblicato un post celebrativo in cui ripercorre i successi ottenuti nei suoi primi 20 anni dalla fondazione. Difficilmente l’iniziativa messa in campo da Apple Music e TikTok riuscirà a spostare gli equilibri nel settore dello streaming musicale, ma di certo rappresenta un qualcosa di inedito.