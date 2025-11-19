 Apple Music, un mese gratis per accedere a oltre 100 milioni di brani
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Apple Music, un mese gratis per accedere a oltre 100 milioni di brani

Apple Music in promozione: 1 mese gratis per accedere a un catalogo di oltre 100 milioni di brani senza pubblicità.
Apple Music, un mese gratis per accedere a oltre 100 milioni di brani
Musica
Apple Music in promozione: 1 mese gratis per accedere a un catalogo di oltre 100 milioni di brani senza pubblicità.

Apple Music lancia un’offerta imperdibile. Chi si iscrive per la prima volta al servizio di streaming di Apple può approfittare di 1 mese gratis di prova: potrai così accedere a un enorme catalogo composto da oltre 100 milioni di brani, tutti rigorosamente senza pubblicità.

Inizia subito la tua prova gratuita di Apple Music

Audio di alta qualità, anche in 3D

Oltre alla musica, c’è di più da scoprire su Apple Music. Potrai infatti immergerti nell’audio spaziale con Dolby Atmos, in grado di creare un’esperienza di ascolto tridimensionale e incredibilmente coinvolgente. La tecnologia è disponibile sui dispositivi compatibili e solo per un numero limitato di brani, che al momento risultano comunque migliaia.

Per gli audiofili più esigenti, Apple Music include l’audio lossless: una compressione audio che riduce le dimensioni del file mantenendo però perfettamente intatti tutti i dati originali. La definizione Lossless sarà progressivamente estesa a tutto il catalogo.

Inoltre, grazie alla funzione di download, puoi scaricare i tuoi brani preferiti per ascoltarli offline. Apple Music è preinstallato su tutti i dispositivi Apple (iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, HomePod, Apple TV 4K) e compatibile con CarPlay. È inoltre disponibile su dispositivi Windows e Android, altoparlanti Sonos, Amazon Echo, Google Nest e diverse smart TV, oltre che online.

Prova Apple Music senza costi aggiuntivi

Attiva subito il tuo mese gratis Apple Music per accedere subito al catalogo di musica nella più alta qualità possibile, zero pubblicità. Una volta terminato il periodo di prova, l’abbonamento si rinnova a 10,99 euro al mese, ma puoi sempre annullare in qualsiasi momento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.

Pubblicato il 19 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Amazon Music Unlimited, tornano 3 mesi gratuiti: ecco come attivarli

Amazon Music Unlimited, tornano 3 mesi gratuiti: ecco come attivarli
Prova Apple Music gratis 1 mese e ascolta le ultime uscite più in hype

Prova Apple Music gratis 1 mese e ascolta le ultime uscite più in hype
Prova Apple Music: è gratis per un mese e accedi a 100 milioni di brani

Prova Apple Music: è gratis per un mese e accedi a 100 milioni di brani
Amazon Music, torna l'incredibile promo: 3 mesi gratis per i nuovi utenti

Amazon Music, torna l'incredibile promo: 3 mesi gratis per i nuovi utenti
Amazon Music Unlimited, tornano 3 mesi gratuiti: ecco come attivarli

Amazon Music Unlimited, tornano 3 mesi gratuiti: ecco come attivarli
Prova Apple Music gratis 1 mese e ascolta le ultime uscite più in hype

Prova Apple Music gratis 1 mese e ascolta le ultime uscite più in hype
Prova Apple Music: è gratis per un mese e accedi a 100 milioni di brani

Prova Apple Music: è gratis per un mese e accedi a 100 milioni di brani
Amazon Music, torna l'incredibile promo: 3 mesi gratis per i nuovi utenti

Amazon Music, torna l'incredibile promo: 3 mesi gratis per i nuovi utenti
Eleonora Busi
Pubblicato il
19 nov 2025
Link copiato negli appunti