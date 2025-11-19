Apple Music, un mese gratis per accedere a oltre 100 milioni di brani

Apple Music lancia un’offerta imperdibile. Chi si iscrive per la prima volta al servizio di streaming di Apple può approfittare di 1 mese gratis di prova: potrai così accedere a un enorme catalogo composto da oltre 100 milioni di brani, tutti rigorosamente senza pubblicità.

Audio di alta qualità, anche in 3D

Oltre alla musica, c’è di più da scoprire su Apple Music. Potrai infatti immergerti nell’audio spaziale con Dolby Atmos, in grado di creare un’esperienza di ascolto tridimensionale e incredibilmente coinvolgente. La tecnologia è disponibile sui dispositivi compatibili e solo per un numero limitato di brani, che al momento risultano comunque migliaia.

Per gli audiofili più esigenti, Apple Music include l’audio lossless: una compressione audio che riduce le dimensioni del file mantenendo però perfettamente intatti tutti i dati originali. La definizione Lossless sarà progressivamente estesa a tutto il catalogo.

Inoltre, grazie alla funzione di download, puoi scaricare i tuoi brani preferiti per ascoltarli offline. Apple Music è preinstallato su tutti i dispositivi Apple (iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, HomePod, Apple TV 4K) e compatibile con CarPlay. È inoltre disponibile su dispositivi Windows e Android, altoparlanti Sonos, Amazon Echo, Google Nest e diverse smart TV, oltre che online.

Attiva subito il tuo mese gratis Apple Music per accedere subito al catalogo di musica nella più alta qualità possibile, zero pubblicità. Una volta terminato il periodo di prova, l’abbonamento si rinnova a 10,99 euro al mese, ma puoi sempre annullare in qualsiasi momento.

