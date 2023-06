Apple: nuove funzionalità per privacy e sicurezza

Apple ha annunciato iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 e macOS 14 Sonoma durante il keynote della WWDC 2023. Tra le numerose funzionalità introdotte con i quattro sistemi operativi ci sono quelle che riguardano la privacy e la sicurezza degli utenti. Tutte le novità saranno disponibili con gli aggiornamenti software previsti in autunno.

Apple migliora privacy e sicurezza

Il primo miglioramento riguarda Safari. Apple ha aggiornato la protezione contro tracker e fingerprinting per impedire il monitoraggio e l’identificazione del dispositivo. Novità anche per la navigazione privata. Quando l’utente si allontana, il browser blocca automaticamente l’accesso alle schede aperte, chiedendo l’inserimento della password o l’uso del Touch ID.

Un ulteriore protezione contro il tracciamento prevede la rimozione delle informazioni extra dagli URL, quando si usa la navigazione privata in Safari o si condivide un link in Messaggi e Mail. Apple ha infine migliorato la privacy in Foto. È possibile condividere solo alcune immagini con altre app e l’utente vedrà maggiori dettagli sui permessi.

Più numerose le novità in tema di sicurezza. Communication Safety (Sicurezza delle comunicazioni), già disponibile per le immagini, controllerà anche i video che possono contenere nudità. Inoltre protegge i più piccoli quando si usa AirDrop, FaceTime e Contact Poster nell’app Telefono. Se attivato dai genitori nelle impostazioni viene mostrato un avviso di contenuti sensibili (Sensitive Content Warning).

Sfruttando il Portachiavi iCloud sarà possibile creare un gruppo per la condivisione di password e passkey. I membri del gruppo potranno aggiungere nuove password/passkey e modificare quelle esistenti. Apple ha infine migliorato la funzionalità Lockdown Mode (Modalità isolamento).

Le nuove misure coprono anche la gestione dei contenuti multimediali, le impostazioni predefinite della connettività wireless e della condivisione dei contenuti, il sandboxing e l’ottimizzazione della sicurezza della rete. La protezione verrà estesa in futuro anche a watchOS.