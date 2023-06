Apple Mac Studio e Mac Pro: specifiche e prezzi

Insieme al MacBook Air da 15 pollici, Apple ha annunciato al WWDC 2023 le versioni aggiornate di Mac Studio e Mac Pro. Il piccolo computer desktop riceve in dote le CPU M2 Max e M2 Ultra, mentre la workstation professionale integra per la prima volta un chip non Intel, ovvero M2 Ultra.

Mac Studio: specifiche e prezzo

Per il precedente Mac Studio erano stati utilizzati i processori Apple M1 Max e M1 Ultra. Il nuovo modello integra i chip M2 Max e M2 Ultra. L’azienda di Cupertino ha incrementato fino a 3 volte le prestazioni rispetto alla versione 2022 con M1 Ultra. Esternamente non ci sono cambiamenti. Il design è rimasto invariato, così come dimensioni (19,7×19,7×9,5 centimetri) e peso (2,7-3,5 Kg).

Le novità sono nascoste all’interno. Oltre ai chip M2 Max e M2 Ultra, il nuovo Mac Studio integra fino a 192 GB di RAM e SSD fino a 8 TB. Sul retro del dispositivo ci sono quattro porte Thunderbolt 4, una porta 10Gb Ethernet, due porte USB Type-A, una porta HDMI e il jack audio da 3,5 millimetri. Grazie al chip M2 Ultra è possibile collegare fino a sei Pro Display XDR. Frontalmente ci sono due porte USB Type-C (Thunderbolt 4 per il modello con M2 Ultra) e lo slot per schede SDXC.

La connettività wireless è garantita dai moduli Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3. Il sistema operativo è macOS Ventura. L’aggiornamento a macOS Sonoma è previsto in autunno. Il nuovo Mac Studio può essere ordinato sullo store Apple. Il prezzo base è 2.449 euro.

Mac Pro: specifiche e prezzo

Il Mac Pro abbandona definitivamente i processori Intel e adotta il nuovo chip Apple M2 Ultra. Rispetto al precedente modello con CPU Intel ci sono notevoli miglioramenti prestazionali, soprattutto nella transcodifica video e le simulazioni in 3D (fino a tre volte più veloci). All’interno ci sono sette slot PCIe, sei quali supportano lo standard 4.0.

La dotazione hardware comprende inoltre fino a 192 GB di RAM, SSD fino a 8 TB, otto porte Thunderbolt 4 (sei sul retro, due sulla parte superiore), tre porte USB Type-A, due porte HDMI, due porte 10Gb Ethernet, jack audio, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3. Il Mac Pro è disponibile in versione Tower o Rack.

Il sistema operativo è macOS Ventura. L’aggiornamento a macOS Sonoma è previsto in autunno. Il nuovo Mac Pro può essere ordinato sullo store Apple. I prezzi base sono 8.499 euro (Tower) e 9.199 euro (Rack).