Apple: nuovi HomePod mini e Apple TV a fine anno

Mark Gurman di Bloomberg ha recentemente riferito che Apple prevede di rilasciare tanti nuovi prodotti nel 2025 da poco cominciato, tra cui anche modelli aggiornati di HomePod mini e Apple TV, i quali, a suo dire, arriveranno sul mercato verso la fine dell’anno.

Apple: HomePod mini e Apple TV di nuova generazione verso fine 2025

Questo lasso di tempo suggerisce che i dispositivi saranno rilasciati tra settembre a novembre, piuttosto che tra marzo e aprile o alla WWDC 2025 a giugno, come di consueto per questa tipologia di prodotti.

I nuovi modello di HomePod mini e Apple TV faranno parte della rinnovata tabella di marcia per la smart home di Apple, che secondo quanto riferito include anche un hub domestico completamente inedito, seguito da un campanello con Face ID e una telecamera di sicurezza.

Entrambi i dispositivi dovrebbero essere dotati del chip Wi-Fi e Bluetooth combinato di Apple. Il chip supporta lo standard Wi-Fi 6E, che estende le capacità di Wi-Fi 6 a 6 GHz con un router compatibile. Questo può contribuire a velocità Wi-Fi più elevate e a una latenza inferiore rispetto al Wi-Fi 6.

Altri potenziali cambiamenti in arrivo riguardando la prossima Apple TV includono un nuovo chip della serie A, in grado di offre prestazioni più veloci rispetto all’attuale chip A15 Bionic, e un prezzo di partenza pari a 99 dollari negli Stati Uniti, unitamente a una fotocamera integrata per le videochiamate FaceTime.

Per quanto riquadra HomePod mini, invece, gli aggiornamenti probabili includono un nuovo chip della serie S per prestazioni più veloci, una migliore qualità del suono e nuove opzioni di colore. L’attuale HomePod mini è stato rilasciato a novembre 2020 e utilizza il chip S5 dell’Apple Watch Series 5.