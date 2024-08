Apple e NVIDIA investono in OpenAI?

Secondo Wall Street Journal e Bloomberg, OpenAI ha avviato la ricerca altri finanziatori con l’obiettivo di portare la valutazione dell’azienda ad oltre 100 miliardi di dollari. Due di essi potrebbero essere Apple e NVIDIA. Possibile anche un nuovo contributo da parte di Microsoft, nonostante le indagini avviate dalle autorità antitrust. L’indiscrezione sembra confermare la necessità di liquidità.

Investimento di Apple e NVIDIA in OpenAI?

Il nuovo round di finanziamenti è guidato da Thrive Capital (che ha investito circa un miliardo di dollari). Attualmente il principale finanziatore di OpenAI è Microsoft con circa 13 miliardi di dollari investiti dal 2019. Tale somma ha permesso all’azienda di Redmond di ottenere il 49% delle azioni. Recentemente ha tuttavia rinunciato al posto di osservatore nel consiglio di amministrazione.

Apple ha annunciato una partnership con OpenAI durante la WWDC 2024. ChatGPT verrà integrato in iOS, iPadOS e macOS Sequoia, ma OpenAI non riceverà nessuna somma di denaro. In base alle indiscrezioni di inizio luglio, l’azienda di Cupertino aveva scelto Phil Schiller per occupare il posto di osservatore nel consiglio di amministrazione di OpenAI, ma ha cambiato idea.

Secondo Wall Street Journal e Bloomberg, Apple potrebbe investire nella startup guidata da Sam Altman per essere certa di poter accedere alle tecnologie. Anche NVIDIA potrebbe partecipare al round di finanziamenti. L’azienda di Santa Clara è il principale fornitore di GPU per l’addestramento dei modelli GPT.

L’attuale valutazione di OpenAI è circa 80 miliardi di dollari. Con la nuova liquidità supererà sicuramente i 100 miliardi di dollari. Gli eventuali investimenti potrebbero però finire sotto la lente delle autorità antitrust. Nel frattempo, ChatGPT aumenta la sua popolarità. In meno di un anno ha raddoppiato il numero di utenti attivi settimanali (ora sono oltre 200 milioni).