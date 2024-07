OpenAI sull'orlo del fallimento, spende più di quanto guadagna

Il crescente interesse per l’intelligenza artificiale sta portando notevoli vantaggi alle big tech che investono in questo settore. Negli ultimi mesi, colossi come Microsoft, Apple e NVIDIA si sono contesi il titolo di azienda di maggior valore al mondo. Gli analisti di mercato attribuiscono la crescita del fatturato e dei profitti di queste aziende ai loro primi investimenti e all’integrazione dell’AI nei loro prodotti e servizi.

OpenAI vicina al collasso finanziario?

Nonostante il successo di molte aziende tech, OpenAI, un attore chiave nel panorama dell’intelligenza artificiale, potrebbe presto trovarsi a navigare in cattive acque. Secondo un rapporto di The Information, la startup guidata da Sam Altman potrebbe registrare perdite per 5 miliardi di dollari nel 2024 e rischia di esaurire la liquidità nei prossimi 12 mesi, ironicamente proprio a causa dei costi elevati legati all’AI.

I costi di mantenimento di ChatGPT mettono a dura prova le finanze di OpenAI

OpenAI sostiene spese significative per mantenere operativo ChatGPT, che possono raggiungere i 700.000 dollari al giorno. Questi costi sono destinati ad aumentare man mano che il modello diventa più sofisticato e avanzato. Il rapporto mette in luce che OpenAI è sulla buona strada per spendere ben 7 miliardi di dollari per l’addestramento dei modelli AI e altri 1,5 miliardi di dollari per il personale, cifre di gran lunga superiori alle previsioni di spesa dei suoi rivali per il 2024.

Nonostante l’accesso scontato ai servizi Azure di Microsoft, i rapidi progressi delle iniziative di OpenAI nel campo dell’AI stanno mettendo l’azienda in una posizione finanziariamente difficile. Tuttavia, il lancio di GPT-4o ha portato ad una crescita esplosiva di utenti e guadagni per ChatGPT, che insieme alle commissioni per l’accesso alle API di OpenAI potrebbero far raggiungere ricavi totali tra i 3,5 e i 4,5 miliardi all’anno.

Questa cifra però copre a malapena i costi operativi dell’azienda. Vale la pena notare che l’azienda ha già attraversato sette round di finanziamento, raccogliendo oltre 11 miliardi di dollari, ed è attualmente valutata 80 miliardi di dollari. È stato inoltre riferito che OpenAI sta lavorando quasi a pieno regime, con 290.000 dei suoi 350.000 server dedicati al suo chatbot AI ChatGPT.