Nvidia vale più di Apple grazie al boom dell'AI

Nvidia ha raggiunto un traguardo straordinario mercoledì pomeriggio, quando la sua capitalizzazione di mercato ha toccato i 3,01 trilioni di dollari, superando di poco quella di Apple, ferma a 3 trilioni di dollari. Questo risultato ha permesso a Nvidia di diventare la seconda azienda di maggior valore al mondo, dietro solo a Microsoft, che attualmente vanta una capitalizzazione di mercato di 3,15 trilioni di dollari.

La corsa all’intelligenza artificiale traina la crescita di Nvidia

La crescita esplosiva di Nvidia è stata trainata dalla sua posizione dominante nella corsa all’intelligenza artificiale, grazie al suo chip di punta H100. L’azienda ha continuato a raggiungere traguardi significativi negli ultimi anni: a maggio 2023 è diventata un’azienda da 1.000 miliardi di dollari, per poi superare i 2.000 miliardi di dollari nel febbraio di quest’anno, sorpassando colossi come Amazon e Alphabet.

A maggio, Nvidia ha annunciato di aver realizzato un profitto straordinario di 14 miliardi di dollari, grazie alla forte domanda dei suoi chip. Il titolo del il gigante dei chip è attualmente scambiato a più di 1.220 dollari per azione, ma l’azienda prevede di dividere le azioni il 7 giugno, rendendo le sue azioni più accessibili agli investitori.

Secondo la CNBC, gli acceleratori AI di Nvidia detengono una quota di mercato impressionante, compresa tra il 70% e il 95% del mercato dei chip AI. L’azienda ha annunciato l’intenzione di lanciare un nuovo chip AI su base annuale, a partire dalla GPU Blackwell B200, prevista per la fine di quest’anno. Questa strategia di innovazione continua promette di consolidare ulteriormente la posizione di Nvidia come leader nel settore dell’intelligenza artificiale.

Il futuro roseo di Nvidia

Con la crescente importanza dell’intelligenza artificiale in diversi settori, dalle automobili autonome all’assistenza sanitaria, passando per la finanza e l’intrattenimento, Nvidia sembra destinata a mantenere la sua posizione di leadership nel mercato dei chip AI. La sua capacità di innovare costantemente e di rispondere alle esigenze del mercato fa ben sperare per il futuro dell’azienda e per il suo potenziale di crescita a lungo termine.