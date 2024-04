Apple Pencil 3: in arrivo nuove gestures

Stando a quanto emerso dall’analisi della beta per sviluppatori di iPadOS 17.5 per iPad che da poco è stata rilasciata da Apple, la prossima Apple Pencil 3 porterà in dote nuove gestures che andranno oltre il semplice doppio tocco che già conosco gli utenti che fanno uso del pennino della “mela morsicata”.

Apple Pencil 3: nuove gestures oltre il semplice doppio tocco

Da tenere presente che attualmente è disponibile già una piccola gesture simile per Apple Pencil 2, ovvero la possibilità di premere due volte con il dito indice il corpo del pennino per attivare lo strumento secondario, ad esempio la gomma e viceversa.

Tuttavia, le più recenti indiscrezioni parlano dell’opportunità che sulla prossima Apple Pencil 3 arrivino nuovi controlli gestuali per cambiare strumento, funzionanti tramite la pressione delle dita. Alla luce di quanto emerso, sulla futura Apple Pencil si dovrebbero poter usare, in modo estremamente semplice e intuitivo, pressioni lunghe e altre combinazioni per attivare fino a tre azioni separate senza necessariamente toccare lo schermo per impostare lo strumento o la funzione desiderata.

Da notare che la nuova Apple Pencil dovrebbe essere resa disponibile in concomitanza del lancio dei nuovi iPad Pro e iPad Air, che stando alle ultime voci di corridoio dovrebbe avvenire a inizio maggio, unitamente alla nuova Magic Keyboard a essi dedicata, molto probabilmente senza un evento apposito, ma tramite comunicato stampa sul sito del colosso di Cupertino. Inoltre, precedenti rumors hanno suggerito che Apple Pencil 3 porterà in dote un set di punte magnetiche intercambiabili, presumibilmente da usare per vari stili di disegno.