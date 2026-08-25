Apple Pencil Pro è la migliore alleata per appunti e disegno (-40€)

Se hai un iPad Pro, Mini o Air che usi non solo per guardare film e navigare sul web ma anche per sottolineare documenti, prendere appunti e disegnare, approfitta di questa promozione. Vai subito su Amazon e potrai avere la Apple Pencil Pro a 109 euro, invece che 149 euro.

Con lo sconto del 27% indicato da Amazon potrai risparmiare 40 euro sul totale e soprattutto potrai portarti a casa una delle migliori penne digitali sul mercato. Potrai anche decidere di acquistarla subito e pagarla in comode rate a con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

Apple Pencil Pro: non solo un accessorio

La Apple Pencil Pro è qualcosa di molto più che un semplice accessorio perché riesce a trasformare il tuo iPad in un quaderno per gli appunti o una tavoletta grafica. Grazie alla sensibilità alla pressione potrai fare tratti più o meno marcati in base alla forza che utilizzi, mentre con il rilevamento dell’inclinazione puoi creare ombre ed effetti realistici. Tutto questo con una minima latenza che non ti renderai nemmeno conto che esista e una precisione al pixel straordinaria.

Con la Apple Pencil Pro potrai richiamare velocemente gli strumenti attraverso controlli rapidi, e poi con a una vibrazione viene confermata l’azione che hai scelto. Altra cosa interessante, si aggancia magneticamente all’iPad e si ricarica senza bisogno di cavi. Inoltre potrai individuarla, se non la trovi, con l’app Dov’è di Apple. Ha un’impugnatura maneggevole e pesa circa 100 grammi dandoti la possibilità di usarla per tutto il tempo che vuoi senza problemi.

Questa è indubbiamente una delle migliori promozioni del momento nella categoria quindi non fartela scappare. Vai immediatamente su Amazon e acquista la tua Apple Pencil Pro a 109 euro, invece che 149 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime la riceverai a casa in pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.