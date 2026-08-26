Rendi Smart il tuo vecchio citofono con Ring Intercom a metà prezzo

Stai pensando di acquistare un citofono smart per sfruttare la nuova tecnologia ma non vuoi cambiare completamente l’impianto? Allora dai un’occhiata a questa promozione eccezionale. In questo momento su Amazon puoi acquistare il Ring Intercom a soli 69,99 euro, invece che 139,97 euro.

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Ring Intercom: tutto Smart in pochissimo tempo

Con il Ring Intercom potrai far diventare smart il tuo vecchio citofono compatibile per garantirti funzionalità intelligenti e gestire le tue giornate in modo più agevole. Ad esempio puoi parlare con i visitatori direttamente dal tuo smartphone con l’app dedicata e addirittura aprire l’ingresso dell’edificio in modo che possano lasciare pacchi, lettere o altro. Potrai anche impostare orari prestabiliti in cui far entrare amici e parenti in casa o dare loro chiavi digitali con funzione di verifica automatica.

Essendo compatibile con Alexa potrai sfruttare il tuo assistente vocale per chiedergli ad esempio di aprire l’ingresso del palazzo senza nemmeno alzarti dal divano. L’installazione è semplicissima e puoi farla da solo in pochi minuti senza chiamare un elettricista. Inoltre il Ring Intercom possiede una batteria a sgancio rapido aggiuntiva e in confezione trovi una stazione di ricarica in modo che potrai continuare a usarlo 24 ore su 24 senza che si scarichi.

Migliora il tuo citofono compatibile senza impazzire e con una piccola spesa. Vai ora su Amazon e potrai mettere le mani sul Ring Intercom a soli 69,99 euro, invece che 139,97 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.