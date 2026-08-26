Display mozzafiato, tante app e impermeabilità: Amazfit Active 3 Premium

Di smartwatch ce ne sono tantissimi in commercio e quindi non è sempre facile trovare quello più adatto alle proprie esigenze senza spendere cifre esorbitanti. Oggi però ti segnaliamo un’offerta imperdibile. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello l’Amazfit Active 3 Premium a 131,90 euro, invece che 169,90 euro.

Con lo sconto del 22% sul prezzo di listino puoi risparmiare 38 euro sul totale. Potrai scegliere tra 3 colorazioni differenti alla stessa cifra e pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione in pagina. Fai presto però perché l’offerta è a tempo limitato.

Amazfit Active 3 Premium oggi a una super prezzo

L’Amazfit Active 3 Premium ha un display AMOLED da 1,32 pollici con vetro in zaffiro estremamente robusto, cassa da 45 mm in acciaio inox e cinturino in silicone traforato per evitare un’eccessiva sudorazione. Grazie al GPS integrato con 5 sistemi satellitari potrai monitorare i tuoi percorsi in modo preciso e scaricare mappe offline gratuite per evitare di portare con te lo smartphone. Inoltre garantisce un’autonomia che arriva fino a 12 giorni e ti dimenticherai di ricaricarlo.

Potrai tenerti in forma con le oltre 170 modalità sportive e scegliere programmi di corsa integrati, dalla 5 km alla maratona, con coaching personalizzato. Il sensore HybridTracker monitora frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, stress e qualità del sonno in tempo reale e 24 ore su 24. Potrai avvalerti della funzione NFC per pagamenti contactless con possibilità di associare fino a 8 carte. E poi c’è un microfono integrato con altoparlante per rispondere alle chiamate direttamente dallo smartwatch quando è collegato via Bluetooth al tuo smartphone.

Una strepitosa occasione da non perdere assolutamente. Dunque vai ora su Amazon e acquista il tuo Amazfit Active 3 Premium a 131,90 euro, invece che 169,90 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.