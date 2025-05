Apple: più cautela nell'anticipare nuove funzioni

Apple prevede di smettere di annunciare nuove funzionalità prima che siano effettivamente pronte per il lancio. A riferirlo sono stati, nelle scorse ore, Mark Gurman e Drake Bennett di Bloomberg. In un recente report, infatti, la coppia di giornalisti ha rivelato quelle che dovrebbero essere le prossime strategie del colosso di Cupertino per salvaguardare il buon nome dell’azienda e per evitare facili ire da parte dei propri clienti, dopo la delusione scatenata dal fatto che il suo assistente vocale non fosse ancora in grado di supportare a tutto tondo le funzioni AI precedentemente anticipate e di cui si è ampiamente discusso nelle settimane precedenti.

Apple: le nuove funzionalità non ancora pronte per il lancio non saranno più annunciate

Andando maggiormente in dettaglio, questo presunto cambiamento di strategia arriva in special modo dopo che Apple si è vista costretta a ritardare la sua versione più personalizzata di Siri alimentata da Apple Intelligence. La “mela morsicata” aveva presentato per la prima volta in anteprima gli aggiornamenti di Siri durante il suo keynote del WWDC 2024, dichiarando che le funzionalità sarebbero state disponibili entro l’anno successivo.

Apple ha altresì mancato la sua promessa di rilascio di CarPlay di nuova generazione entro il 2024, che ha annunciato per la prima volta in occasione del WWDC 2022. Con enorme ritardo, la società ha finalmente annunciato il lancio di CarPlay Ultra la scorsa settimana, che verrà rilasciato nel corso di questo mese, ma solo ed esclusivamente sui veicoli Aston Martin di fascia alta negli Stati Uniti e in Canada.