Apple potrebbe rimuovere AirDrop dagli iPhone nell'UE

A quanto pare, Apple starebbe valutando la possibilità di rimuovere AirDrop dagli iPhone venduti nei paesi dell’Unione Europea. La scelta, decisamente drastica, andrebbe a inserirsi nel contesto dell’appello presentato dalla “mela morsicata” contro alcune sezioni del Digital Markets Act (DMA), più precisamente contro l’obbligo di rendere interoperabili alcune funzionalità dei suoi dispositivi.

Apple: AirDrop potrebbe essere rimosso dagli iPhone venduti in Europa

Andando maggiormente in dettaglio, la Commissione Europea richiede di aprire funzioni come AirDrop anche a dispositivi di terze parti e il fatto che il colosso di Cupertino limiti queste tecnologie ai propri prodotti rappresenta un comportamento anti-concorrenziale. Apple, dal canto suo, sostiene che tali richieste mettono a rischio la coerenza e la sicurezza dell’esperienza d’uso.

Da tenere presente che in precedenza Apple ha già escluso funzioni come iPhone Mirroring dagli iPhone europei per evitare di doverle aprire ad Android o ad altri servizi esterni. In tale contesto, il passo successivo potrebbe davvero rappresentare la rimozione di AirDrop dai modelli di smartphone che vengono venduti in Europa.

A detta del noto analista John Gruber, se AirDrop fosse stato lanciato oggi, il gruppo capitanato da Tim Cook probabilmente non lo avrebbe reso disponibile in Europa e se il mandato dell’UE venisse confermato senza modifiche, Apple potrebbe davvero decidere di eliminarlo.

La stessa sorte potrebbe toccare, sebbene in maniera forse meno drastica, anche ai pairing automatici di Apple Watch e AirPods, altre funzioni che rafforzano l’ecosistema dell’azienda di Cupertino, ma che ora la Commissione Europea pretende che vengano aperte anche alla concorrenza.