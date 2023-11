Apple Project Alaska: Vision Pro di seconda generazione

Non è un mistero che Apple abbia già avviato lo sviluppo della nuova versione del visore AR/VR. Le fonti di MacRumors hanno ora fornito ulteriori informazioni sul Vision Pro di seconda generazione, nota internamente come Project Alaska. Secondo il noto Mark Gurman di Bloomberg, l’azienda di Cupertino annuncerà anche una versione più economica, eliminando la funzionalità EyeSight.

Differenze rispetto alla prima generazione

Il design del Vision Pro di seconda generazione non sarà molto diverso, ma Apple ha previsto alcune piccole modifiche. Ovviamente sono in corso test su varie configurazioni, quindi non è possibile sapere oggi quale arriverà sul mercato (probabilmente a fine 2025 o inizio 2026).

In base alle informazioni ricevute da MacRumors, il nuovo visore non avrà le aree arrotondate che ospitano gli altoparlanti. Nella documentazione si parla di accessori audio, quindi potrebbero essere esterni. Per quanto riguarda le prese d’aria superiori ci sono due versioni, una identica a quella attuale e una con due gruppi di piccoli fori. La fascia posteriore dovrebbe essere più semplice e quindi più facile da realizzare.

Il Vision Pro di seconda generazione integrerà due schermi micro-OLED, una fotocamera TrueDepth, quattro fotocamere CV (computer vision), due fotocamere RGB, due illuminatori ad infrarossi, un sistema semiautomatico di modifica della distanza interpupillare e vari sensori: luce ambientale, giroscopio, bussola, magnetometro e accelerometro.

La fase di sviluppo denominata PVT (Product Validation Test) è prevista nel 2025, quindi il lancio sul mercato dovrebbe avvenire entro fine 2025 o inizio 2026. Il Vision Pro di prima generazione sarà in vendita all’inizio del 2024 al prezzo di 3.499 dollari. Il modello più economico dovrebbe costare tra 1.500 e 2.500 dollari.