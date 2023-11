Apple Vision Pro non si potrà comprare online

Le vendite di Apple Vision Pro prenderanno il via il prossimo anno, ma a quanto pare non sarà possibile effettuarne l’acquisto online. Il visore, infatti, potrà essere comprato solo ed esclusivamente negli Apple Store fisici, o almeno così pare stando a quelle che sono le ultime informazioni disponibili.

Apple Vision Pro: si potrà comprare solo negli Apple Store fisici

La notizia si evince dalla recente dichiarazione rilasciata da Tim Cook, il CEO di Apple, agli investitori e ai membri della stampa in occasione della chiamata agli utili della scorsa settimana.

Cook ha infatti affermato che “non c’è mai stato un prodotto come il Vision Pro”, aggiungendo inoltre “e quindi lo stiamo volutamente portando fuori solo nei nostri negozi, in modo da poter davvero prestare molta attenzione all’ultimo miglio” e che l’azienda “offrirà demo nei negozi e sarà un processo molto diverso dal normale tipo di processo grab-and-go”.

Per poter comprare Apple Vision Pro occorrerà pertanto recarsi in Apple Store, in modo tale da poter effettuare una procedura d’acquisto maggiormente coinvolgente ed esplicativa, sulla falsariga di una strategia già adottata da diversi anni da molti produttori con svariate nuove tecnologie.

La filosofia è quindi assimilabile a quella del Genius Bar, con la possibilità di prenotare un appuntamento per ricevere più informazioni o aiuti specifici su un prodotto.

Ricordiamo che Apple Vision Pro debutterà a inizio 2024, ma solo negli Stati Uniti e con scorte non esagerate, così da poter saggiare per la prima volta il mercato, per poi sbarcare anche nel resto del mondo tra la fine del prossimo anno e l’inizio del 2025